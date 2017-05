Txus Vidorreta es de esos entrenadores que dicen las cosas como las sienten. Y como en el Carpena en el último choque decía que el papel del Tenerife en liga regular estaba hecho, a los play off no van de manera testimonial. "Ellos tienen mas obligación, pero nosotros no vamos de vacaciones", exclama el técnico.

Vidorreta ya sabe que Abromaitis no podrá jugar un solo partido de play off. Apunta que "el equipo no se resiente y las piezas para la rotación encajan, tenemos dos unos, dos doses, dos treses, dos cuatros y tres cincos", y mira con celo hacia su rival. El Unicaja, dice, es "un gran equipo en un gran momento que sólo ha perdido un partido en dos meses". Pide bajar el ritmo y atacar bien y advierte del potencial costasoleño: "Tienen una gran plantilla. A nivel emocional Carlos Suárez, a nivel de implicación Alberto Díaz y Dani Díez y en el talento ofensivo Nedovic y siempre contra nosotros ha rendido bien Kyle Fogg, ahí podrían estar las claves".