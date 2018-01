400 veces Plaza

El de esta tarde es un partido especial para Joan Plaza. Cumplirá 400 partidos en la ACB. Desde que en 2006 recibiera la alternativa del Real Madrid, tras ser segundo entrenador de Boza Maljkovic, hasta el día de hoy no ha parado de dirigir en la élite el entrenador del Unicaja. Con el paréntesis de un año en Kaunas, tres años en Madrid, tres en Sevilla y, ahora, su quinta temporada en Málaga.

Tenía 42 años cuando se sentó por primera vez en un banquillo de ACB como primer técnico Plaza, que ahora suma 54. En sus 399 partidos suma 249 victorias y 150 derrotas, más del 62% de triunfos, uno de los mejores de los técnicos en activo en la competición española. De esos 399, 172 fueron en el Unicaja, donde esta temporada se convertirá en el mes de febrero, de no mediar situación imprevista, en el técnico con más partidos en la historia del club. Suma 288 y Sergio Scariolo tiene el tope, con 301.

Ahora me veo como un entrenador más completo, pero no cambié mis valores

Plaza habló para la ACB de cómo se siente por esta redonda cifra de partidos en la élite del baloncesto español, a la que le costó llegar casi 30 años desde que empezó a dirigir pero en la que se instaló con solvencia. "Tengo orgullo de llegar hasta aquí como lo hago. Son 400 partidos de la Liga Endesa y por la manera en que lo he hecho creo que lo he merecido, a ver si sumo 400 más... Desde 1977 he dirigido a prebenjamines, chicas, seniors... Es un privilegio esa hoja de ruta", dice el técnico, que ahora se ve como "un entrenador mucho más completo, sereno, que lee mejor los partidos. No he cambiado los valores, en mi ADN está formar jugadores, haberlos hecho mejores, sin que eso me haya impedido competir por campeonatos en España y Europa".

Sobre su etapa en Málaga, Plaza señala que "hemos recuperado la ilusión. Cuando llevas cuatro años y medio lo normal es destacar el título de la Eurocup, por la manera que ganamos, con esa remontada, pero me quedo con el cambio que hemos generado" afirma el técnico catalán, que no cierra su etapa en la ciudad de Málaga, pero permanece alerta para emprender nuevas aventuras si se dan las circunstancias: "Espero seguir viviendo de esto, fuera o dentro de España, la maleta la tengo preparada. Si algún día me voy de Málaga quiero dejar el mismo recuerdo que en Sevilla, Madrid, Badalona o Kaunas e ir a por otra aventura que me haga mejor. No tengo más ambición en la vida que merecerme las cosas que me sucedan".

La relación de Plaza con la afición cajista ha vivido mejores momentos en sus casi cinco años al frente del club, pero a buen seguro que en el partido de esta tarde se le reconocerá esa cifra de encuentros en la élite.