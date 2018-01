Una vehemente defensa de 'Gagi'

Uno de los jugadores del Unicaja con el que el rendimiento dista de la expectativa es Dragan Milosavljevic. Lo cierto es que no se puede esperar que cada jugador tenga los números de Nedovic. Pero sí se esperaba un impacto mayor del serbio. Joan Plaza le mandó un mensaje claro y contundente de apoyo. Quiso disipar cualquier atisbo de duda hacia el exterior serbio, con el que hay plena satisfacción. Estima el técnico que es cuestión de tiempo que Gagi, como se le apoda, dé un rendimiento alto.

"Es como la oca o el parchís, te pasa el turno y cuesta recuperar después de una lesión como la que él tuvo", contextualizaba el técnico para referirse a esa lesión en el psoas que le hizo perderse cuatro partidos en el cambio de año: "Estoy muy contento con Dragan, con mayúsculas. Nos va a ayudar mucho y más aún a mí o a quien venga después en otras temporadas detrás. Es un trabajador, un tío con talento y un muy buen soldado. Nos va a ayudar mucho esta temporada y es un encanto como profesional".

Esa fue la encendida defensa de Milosavljevic por parte del técnico, que recordó que el equipo va a jugar cuatro de cinco partidos en casa en la Euroliga (el del Madrid ya se ganó) y que ahí está la llave para pelear el Top 8. "Antes de iniciar la temporada tomamos algunas referencias respecto a los que entraron en octavo lugar el año pasado. La Euroliga está más igualada, los que están atrás no están tan atrasados y quitan victorias. Queremos estar cerca del 50%, de ese 100% de victorias en casa y recuperar fuera lo que perdamos aquí. Hemos ganado tres partidos fuera y perdimos cuatro en casa, estamos casi sí. Recuperaremos esas cuentas, ojalá, en las tres últimas jornadas si estamos en condiciones de competir", recordó el técnico catalán, que insiste en la necesidad de fortificar el Palacio: "No me importa tanto el average porque no soy tan capaz de echar la vista adelante".

Sobre el Baskonia, Plaza dijo que "ellos llegan en dinámica buena, pese a las derrotas. Espero que nos acompañe la gente, porque son partidos que marcan un antes y un después. Shengelia está en momento de forma brutal. Tienen mucho tiro exterior con Timma, Beuabois, Janning, Voigtmann, un pívot grande desde ocho metros... Defienden cada día mejor".