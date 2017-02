El vestuario hace autocrítica

En el vestuario cajista en el Gran Canaria Arena existía decepción, había consciencia de oportunidad perdida. Alberto Díaz y Adam Waczynski pasaron por los micrófonos de Cope Málaga y dieron su visión del partido. "Creo que hemos perdido una oportunidad buena, hemos cometido errores que nos han condicionado bastante, sobre todos las pérdidas. Hemos empezado bien, pero acabar la primera parte con 16 pérdidas y eso nos ha hecho no estar metido de todo en el partido",decía el base malagueño, que hacía autocrítica: "Tuvimos malas decisiones en ataque, no hemos metido los balones dentro que necesitábamos. Ambición no ha faltado, lo hemos intentado, pero ellos han respodido bien, no han permitido que les hiciéramos parciales. Cuando haces errores en pérdidas y rebotes, un equipo de este nivel te lo castiga. Hay que aprender del partido".

Mientras, Adam Waczynski, que tiene una línea ascendente en los finales apretados, decía que "perdimos muchos balones en la primera parte, no podemos hacer esto. Al final del segundo cuarto, pese a todo ellos, sólo perdíamos por cuatro. Dependimos de detalles, en la segunda parte estuvimos mejor, pero es una pena no haber ganado aquí. El Gran Canaria es duro y agresivo. Pero al final tuvimos oportunidad para ganar y no metimos canasta".