Que vienen los cuarentones

En este episodio de las ventanas en clave de la selección española se ha visto a veteranos rendir a alto nivel con dos partidos en menos de 72 horas. Más allá de la excepcionalidad del momento, Salinas explica que será una tendencia ver a jugadores rondando los 40 años, como Albert Oliver, rendir a alto nivel. O como los ex cajistas Fran Vázquez y Vidal.

"Me despedía de Albert Oliver y le decía que me ha hecho creer en la eterna juventud. Tiene casi 40 años, ni un gramo de más, está rápido, musculado", explicaba el preparador físico de la cantera cajista tras su experiencia con su selección: "Fran Vázquez es increíble, es como si tuviera 18 años. No necesita ni vendarse para jugar, está muy bien. Es algo impresionante. Y Sergi Vidal igual. Una de las evoluciones del deportista de élite es que va a ser cada vez más frecuente ver a jugadores de 40 años a gran nivel. Ya se está viendo en el fútbol, con jugadores compitiendo con 36-37, siendo quizá más agresivo. Tiene mucha culpa la preparación física. Antes el jugador no le daba tanta importancia y ahora lo tiene asumido como algo fundamental. El jugador español ya hace su trabajo en verano, le da importancia a su instrumento de trabajo y alargará su carrera deportiva. Con Fran lo hablábamos, lo que él quiera estará ahí".

Salinas explica los motivos de esta tendencia. "La preparación física ha evolucionado en que se personalizado, se hace a medida. Es más terapéutica y preventiva. No te interesa un tío que corra, sino que corra mucho muchas veces. El concepto es que va a alargar la vida de un jugador. Si puede, hasta los 40. La gente joven va por esa línea, eso lo contagian los grandes. Ver cómo los Gasol cuidan su cuerpo te da idea y los demás que coinciden con ellos lo ven. Ya tienen sus preparadores físicos personales, imagínate si le dan importancia al tema. Toni Caparrós, que estuvo varios años en el Barcelona, trabaja ahora con Marc Gasol en Estados Unidos", relata.