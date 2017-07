La visita pendiente de Shermadini

No tardará en llegar a Málaga uno de los dos fichajes que tiene confirmado el Unicaja durante este estío. Será Giorgi Shermadini el que visite la capital de la Costa del Sol la semana que viene, si todo va como está previsto. El motivo de la visita del pívot no es otra que someterse a los pertinentes controles médicos. Desde el caso de Trevor Mbakwe desde la entidad de Los Guindos se quieren tomar los menos riesgos posibles en este sentido. También se haría su nueva presentación como jugador cajista. Sería el primer acto oficial de este calado en el presente verano.

Y es que con el interior conviene tomar precauciones. Aún está en la retina el episodio que vivió en 2014 en Zaragoza. Shermadini no pasó un reconomiento médico con el club aragonés por un problema en una de sus rodillas que aquejaba de su etapa en el Olympiacos. Bien es cierto que en sus dos últimos cursos en Andorra no se le recuerdan problemas significativos en este aspecto.

Lo que no es segura es la fecha en la que Shermadini se incorporará a los entrenamientos con el plantel cajista. No porque aún no esté fechado el día exacto, sino porque el georgiano aún no no tiene claro si representará a su país en el Eurobasket disputado en el mes de septiembre. Con el club pendiente de esta importante cuestión, el poste tomará una decisión u otra en las siguientes semanas.