"No visualizo ahora otra cosa que no sea entrenar en Málaga"

Un faro es protagonista de una de las novelas de Joan Plaza Durán (Barcelona, 1963) y en la malagueña Farola, de aniversario, posa para Málaga Hoy. Ha ganado su primer título en Málaga en su cuarta temporada, su ciclo más largo en el baloncesto profesional. Hay debate y rumorología sobre si sigue o no en el Unicaja el año próximo. Tiene hasta el 10 de julio para romper su contrato, pero no parece, a tenor de sus palabras, que existan muchas opciones de marcha. Planifica la temporada 2017/18 con el club. Y se imagina una plantilla "bonita".

-Han pasado unos días del final de la temporada. ¿Tiempo suficiente para tener perspectiva para valorar el ejercicio?

-Ha sido muy bueno, ha sido idílico. Si el año pasado cuando nos sacaron de la Euroliga nos dicen que en un año volvemos a ella de esta manera, casi nadie lo hubiéramos creído. Volver a la máxima competición continental, con nuestras limitaciones, por medios propios hace un año espectacular, muy bueno. Siempre, a pesar de algunos momentos muy puntuales, el equipo ha estado cerca de los propósitos de principios de temporada. Todo se puede mejorar, pero el balance es muy positivo. Devolvemos a Málaga y el Unicaja al máximo nivel, dure un año, tres o diez, debemos valorar qué supone.

-Ha cumplido su cuarta temporada en Málaga, más que en ningún lugar. ¿Nota desgaste?

-El tiempo erosiona a todos. A técnicos, jugadores, incluso al público. A nivel social estamos muy abiertos a que haya novedades, nos interesa lo nuevo. Pero te aseguro que siempre he procurado que mi entorno fuera mejorando. Los entrenadores, a base de darle más implicación y responsabilidad, han mejorado mucho. Han hecho cosas que no esperaban. Quieres que todo vaya evolucionando. Todo lo que pretendes es que el club vaya absorbiendo, que quede en las paredes y en los directivos que toman las decisiones. Es evidente que la gente puede tener ganas de ver un entrenador nuevo más chillón, más pasivo, más simpático. Pero hemos de mirar el historial de todo. Llevamos tres semifinales de ACB, tres Copas del Rey, una Supercopa, muchos jugadores han crecido, están en la NBA, jugadores que son MVP de la Eurocup o están en otros equipos de mayor capacidad económica. Se ha dado coberturas a muchos jóvenes... Mirando atrás, el balance es positivo. Hay que valorar cómo estaba el club, cuánta gente venía y el nivel de crispación que había cuando llegamos y qué hay ahora. Pasa el tiempo y parece que no lo valoramos. En el día a día es verdad que todos nos hemos quitado la careta. Jugadores, entrenadores, directivos, prensa, público... Puede haber gente que vea que eres más seco, que tácticamente podrías ser mejor o peor, o más rápido. El balance es muy positivo y a mí aún me quedan ganas de seguir mejorando y creciendo aquí, haciendo crecer la idea mía y del club el año que viene.

-O sea, que se ve en Málaga la próxima temporada.

-Sí, yo creo que sí. Nos vamos a Barcelona con mi mujer y estábamos hablando el otro día, '¿Qué nos llevamos?' Pues lo de todos los veranos. La idea es volver, preparar las cosas con tiempo, iré a las reuniones con la ACB y la Euroliga que tengo. Hay que planificar bien, no tensar pero preocuparme mucho por las personas que han de venir y salir del club. Si lo hago es porque me visualizo aquí ahora mismo. ¿Que puede ocurrir algo? Se ha acortado la Liga y por eso está la fecha del 10 de julio, en condiciones normales estaríamos empezando ahora las semifinales y en 10 días empezarían las finales. Mi trabajo es planificar la temporada que viene. Tras la entrevista tengo una reunión con los ayudantes. Tenemos la información sobre jugadores que quedan libres o no y prospectos interesantes para pasarle la información a Carlos Jiménez y hacer el equipo lo más cerca posible de lo que imaginamos. Me veo aquí y no me visualizo en otro lugar. ¿Puede pasar? Nunca engañaré a nadie. Tampoco me iría a cualquier proyecto si eso pasara. Debería ser algo que ni nadie de Málaga rechazara. No por tema económico, que tampoco es que aquí sea el mejor pagado del mundo, sino porque mi prioridad es deportiva. Pero ahora mismo no visualizo otra cosa que estar aquí.

-¿Ha habido, pues, opciones para salir?

-Ha habido cosas, pero para salir de aquí no es fácil. No solo porque Málaga sea lo que es y lo sólido que es Unicaja. Sino porque también siento que yo he ayudado a devolver al Unicaja a la Euroliga. Visualizo a un grupo muy amplio de jugadores que puede seguir, tengo un staff que, si no me engaña, me quiere mucho y yo los quiero a ellos. Me encuentro cómodo, querido, y quiero ser copartícipe de ello. Para abandonar una nave de este tipo, en la que me siento muy involucrado y has ayudado a devolver arriba al equipo, ha de ser un proyecto irrechazable, que se presenta pocas veces en la vida. No quiero abandonar este barco. Muchos jugadores creen en mí, me lo han ratificado al irse. Debe ser algo que ni el más pintado rechazaría. Debes tensar, cabrearte, ahora porque hay un trabajo muy importante para encontrar las personas adecuadas. Estoy en el aquí y ahora, no quiero pensar en el futuro demasiado. Haciéndolo bien el año que viene pueden pasar cosas más bonitas si cabe.

-Habla de un grupo amplio. ¿Tiene muy claro quién quiere que siga o no?

-Sí, lo tengo. Es una cosa importante empezar por el final. He hablado con gente del staff del Madrid en esta semifinal, muchos siguen de mi etapa, que me han advertido de la gran dificultad de la Euroliga. Y es el Madrid. Ellos me decían que, jugaran en Tel Aviv o Moscú, a las 4 de la mañana estaban en casa. Ellos mismos me decían que no querían ni imaginar lo que implica dormir fuera, coger escalas... El desgaste es brutal, me decían. Hay que empezar por ahí. Implica que Valencia, siendo de Euroliga, dobla el presupuesto. Hemos de hacer una plantilla amplia, una infraestructura nueva. Nuevos escenarios con las ventanas FIBA, semanas de martes, jueves y domingo de partidos... Hay que entender que meterse en un play off de Euroliga va a ser carísimo. Barcelona, Maccabi, Zalgiris o Milán no han entrado este año. Hacer una buena Euroliga no significa que entremos en el play off, que claro que querríamos. Lucharemos por eso. Hacer una buena Euroliga es disfrutarlo. Quedar 10º o 12º con los mejores equipos de Europa es un lujo. Nos gustaría mantener un bloque amplio de jugadores. Igual no van a poder ser tantos como quisiéramos, es probable. Hemos de estar preparados para todas las vicisitudes. Nos gustaría ocho o nueve, sí. ¿Van a ser seis o siete? No lo sé, intervienen otros factores que no domino, que son los económicos y ya se verá. Nos ajustaremos y ojalá no nos equivoquemos. No podemos contratar jóvenes sólo para que aguanten físicamente, necesitas veteranos que dominen la competición, que sepan jugar en cualquier pista de Europa y después vengan a jugar a cualquier pista de la ACB y no se le caigan los anillos. Todo eso es lo que hay que tener en cuenta. Hay que poner en valor eso.

-Longitud de plantilla. Ha hablado alguna vez de 14 o 15 jugadores.

-Cuando llegas a un lugar intentas mimetizarte con lo que quiere el público. El primer fin de semana que llegué a Málaga pregunté a mis jefes que cuál era la línea, que hacía tiempo que no se consolidaba nadie de abajo en la primera plantilla. ¿Queréis cinco jóvenes? ¿No queréis ninguno? Debemos ser consecuentes. No he sido nunca muy futbolero, pero recuerdo que cuando era más joven había el debate en el Barcelona de fútbol de que había pocos de la casa cuando se ganaba y se decía que no se ganaba cuando había muchos de la casa. Solo convergió con la era de Guardiola. Lo queremos todo, pero no pagar el precio. Nos enorgullece nuestra cantera, hay que sacarle partido. Barcelona, Baskonia o Madrid, salvo el Doncic de turno, no tienen a nadie. Sabonis, Pozas, Alberto o Viny... Que creo en la cantera lo he demostrado, queremos proteger ese espacio. A mí no me da miedo y me estimula. Hay que dejar esas dos plazas, la 13 y 14 o la 14 y 15 para que sean ventanas para jóvenes que se asomen al baloncesto profesional. Pero debemos hacer esa base de jugadores físicamente buenos, con experiencia de Euroliga y ACB. Hemos de compatibilizar las dos cosas.

-Habla de físico. ¿Hace falta un escalón más para la Euroliga?

-Sí, físico y atlético. Y de madurez también. No nos debe dar miedo fichar a un jugador de más de 30 años, que te puede dar conocimiento de la competición, sabiduría en el vestuario, saber cohesionar y hacer esas mezclas. No somos de las economías más fuertes en Europa. Los primeras espadas van a ir a otros equipos. A Madrid y Barcelona se le escapan jugadores que prefieren quedarse por temas fiscales en Turquía y Rusia, pues entonces nosotros tendremos problemas. Público, jugadores, directiva... Debemos ser conscientes de dónde estamos. Idealizamos Málaga como sitio en el que se progresa, fuera también, pero el jugador quiere tener los mejores contratos. Entonces somos, no sé en qué escala, un equipo que debe esperar a los más grandes. El trabajo, con Carlos Jiménez a la cabeza, no es fácil. Hay que saber si un jugador ha tenido un problema con un periodista o con su entrenador. El que no ha tenido nada cuesta muchos ceros. Tener una plantilla de 14 o 15 jugadores implica que muchos jugadores no jueguen todos los días. Por tu propia salud y el ambiente y la dinámica del equipo, todo el equipo debe saber lo que hay.

-La química, dicen los jugadores, ha sido clave.

-Hemos logrado un muy buen grupo. Nosotros a veces hemos priorizado más el aspecto personal que el talento puro. Hay jugadores con un talento descomunal, pero cuando priorizas al grupo eso lo acepta peor. Hemos intentado que los jugadores supieran a qué venían. Este año tuvimos bastante habilidad, a veces con el gong en la puerta. Este año, con algún jugador a punto de firmar, tuvimos que hacer alguna maniobra, desde algún lugar recóndito, para reconvertir la situación en lugar de otra persona más trabajadora aunque no con tanta clase. Hemos compuesto un equipo equilibrado y queremos retocarlo. Hay jugadores que no se han adaptado. Queremos un buen grupo, queremos mantenerlo, pero no a cualquier precio. Cuando ganas, el mercado se dispara, pero que quien quiera estar en Málaga esté. Los mercaderes en estos cuatro años no los hemos querido. Los que vienen a hacer caja, para su casa. Deben saber dónde estamos, qué compromiso está por encima. La implicación es muy importante. Los jefes de prensa y Ángel Cañete hacen un vídeo cada verano para mandar a los jugadores nuevos y que estos sepan dónde vienen. Qué importante es para Málaga el Unicaja. Que no nos vean como un lugar de paso. Eso se ha plasmado.

-¿Qué supone que Nedovic se quede? ¿Puede ejercer de imán para otros jugadores?

-Hay varios mensajes implícitos. Hay jugadores que no han cuajado en otros lugares. A Nedovic yo lo conocí en Lituania, ha dado saltos en su carrera, nunca malos, pero donde ha explotado ha sido aquí. Hay agentes que van a tomar el ejemplo para traer jugadores aquí. Ese mensaje es bueno, que el club se haya movido con tiempo para renovar a un jugador que la gente quiere mucho, es un buen esfuerzo que se ha hecho. Que se mueve con ambición, también.

-¿Cuenta con el núcleo de los cuatro cupos?

-Las limitaciones van a ser más económicas que deportivas. Algunos han crecido exponencialmente, como Alberto. Otros asoman la nariz con mucha fuerza, como Viny. Dani ha alcanzado, o está de camino, una madurez soñada por todos y también por él mismo, que debe ratificar. Y Carlos es una persona muy afortunada de estar aquí, que se ha ganado merecidamente el cariño de la gente. Está en el lugar idóneo para establecerse, para casi retirarse aquí. Para crecer, debe asumir los galones que ya tiene, pero mejorando. ¿Se podrá? Depende del tema económico. No tenemos mucho margen de equivocación cuando fichamos. Es importante encontrar ese equilibrio entre nacionales y extranjeros. Que sigan los cuatro, deportivamente, es una gran idea, los cuatro merecen seguir.

-¿El compañero de Musli puede no ser un siete pies?

-Debemos aprender y escuchar, tengo reuniones con entrenadores de ACB y Euroliga. He jugado muchas Euroligas, pero ninguna como ésta del año pasado. Los grandes jugadores, de 2.10, hace años que se van a la NBA. Debes ver qué jugadores te van a ayudar, si prefieres anotadores o intimidadores. Hay que mirar los equipos de play off, cuántos tienen tres siete pies o tres bases, o treses que posteen. Tomaremos decisiones consensuadas por el secretario técnico y los técnicos.

-¿Smith y Fogg seguirán como extracomunitarios?

-Hemos de sopesarlo, no voy a engañar. Las plazas de americanos queremos que sean para ACB y Euroliga. Hay clubes que pueden tener dos americanos más para jugar la Euroliga. No tenemos esa capacidad de alternar plantillas. Las plazas de americanos son muy importantes para nosotros. Si esa es la condición, hemos de sentarnos y es lo que estamos hablando. Si lo que nos aportan, sabiendo que no vamos a tener más margen de mejora... a lo mejor cuando se abre el mercado americano interesa no tener esa ficha... No sé, muchas cosas que valorar. Son dos grandes jugadores, anotadores compulsivos brutales. Tenemos que poner en una balanza, también el tema económico, y decidir. Los contratos son hasta el 30 de junio, tenemos unas semanas para decidir. Ver si el mercado te permite algunas ventanas para suplirlos o no. A nivel deportivo han demostrado que tienen capacidad de seguir.

-¿Cómo es la configuración que imagina de la plantilla?

-Lo que se intenta, estudiando las plantillas de Euroliga de nuestro nivel, es que tengas jugadores en cada posición y algunos que puedan hacer el combo, que puedan jugar en dos posiciones. Que jueguen el 1 y 2, el 2 y el 3, el 3 y el 4 y el 4 y el 5. Que tengas esa capacidad porque el calendario lo va a demandar. Es fácil decirlo y difícil aplicarlo, cierto. Hay un coste, hay jugadores que si no juegan en todas las competiciones igual te dicen que no viene. Partimos de las 10 plazas con dos jugadores por puesto y hay de dotar algunos puentes de por medio. Tres jugadores que estén en esos puentes, 1-2, 2-3 y 3-4. Es lo que nos gustaría materializar.

-¿Viny es el jugador 12 o 13 en esa estructura?

-Sería el 13, es lo que hablamos con el club. Pero Alberto vino hace dos años siendo el 12 y ha crecido lo que ha crecido. Viny, lo que hablamos, es que fuera el 13. A partir de ahí, el cielo. Creo mucho en él, en el trabajo que estamos haciendo. Tenemos ahí un buen caballote para crecer y sentirlo muy nuestro. Creo mucho en él. Habría 12 jugadores antes que él, pero con terreno para todo.

-Haría falta algún español más por los cupos, entonces.

-Alguno de los pivots puedes, por ejemplo, hacerlo jugar sólo en la Euroliga y que Viny esté en la ACB. Hay fórmulas para hacerlo. También puede haber más cupos de los que tocan. Si en vez de cuatro puedes tener seis españoles, pues mejor.

-¿Milosavljevic le gusta?

-Es un jugador con talento, se ha recuperado bastante bien de la lesión de cruzado que tuvo, jugó en Partizan y Alba. Tiene ganas de seguir creciendo, es un combo que te permite jugar en dos y hasta tres posiciones, es más un dos y medio, capaz de jugar de dos y tres.

-Ha entrenado en las últimas semanas Ignacio Rosa, que destacó en el Nacional junior y ahora va al Mundial sub 19. ¿Estará en órbita del primer equipo?

-Es un jugador que está demostrando, aún no con la consistencia que queremos, que es un proyecto bonito. Debemos resolver el asunto de los estudios. Queremos potenciar la cantera y debemos encontrar la fórmula. Queremos que estudien, que acaben el Bachillerato, que no hipotequen sus carreras si tienen una lesión. Que estudien porque hacen que entiendan mejor mis instrucciones, a sus agentes, filtrar opiniones de su entorno... Pero este año no ha podido asistir tanto como queríamos. Tiene el físico, tiene el talento. Que juegue 30 minutos en el segundo equipo para generar espacio. A partir de ahí, en la órbita del primer equipo. He sido valiente con los jóvenes, sean el 12 o el 15, como puede ser. Tiene margen para crecer.

-¿Ha seguido a los cedidos?

-He estado bastante al corriente de ellos, he seguido al equipo EBA siempre que me lo permitía el calendario. Nos llegaba un informe periódico de los cedidos. Algunos pueden volver, otros requieren más tiempo de maduración en otras categorías o países. Podría recuperarse a más de uno.

-¿Ha echado de menos el equipo de LEB?

-Hemos de ser consecuentes. El salto desde el junior hasta el ACB que juega Euroliga es muy grande. Las apuestas a medias no valen. Los cuatro que se han ido necesitaban irse. Madurar, ver lo bien que vives aquí, eso no lo sabes hasta que te vas de aquí. Chicos jóvenes como Rosa, de Carralero o de Ibáñez es difícil involucrarlos más, porque deben ir a clase. Debemos ver cómo podemos reducir esa distancia. No podemos tener un salto tan bestia. Hay que ver si se puede mejorar eso.

-¿Es buena de nuevo la sintonía con los que mandan?

-Nunca ha sido mala. Va a parecer que veo esos programas, pero yo por mi equipo mato. Quiero lo mejor para mi equipo. Implica las mejores condiciones posibles, las mejores infraestructuras, evitar desequilibrios. Tengo la desgracia de conducir viendo tres coches por delante. Antes de pegármela o frenar me anticipo tanto que me impide ver el aquí y ahora, que quiero que sea mi leit motiv, mi nueva frase de referencia. Hay gente que malinterpreta, quiero lo mejor para mi equipo, staff y cuerpo técnico. Vigilo por la salud de los demás, estoy feliz cuando la gente está feliz conmigo. Sólo puedo elevar el nivel de deseo cuando intuyo que se puede. Soy el más imperfecto de todos, como son mis jefes. Debemos prepararnos mejor, estudio psicología, mindfulness, neurolinguística y cualquier cosa que me ayude. Lo único que me gustaría es que lo hicieran el secretario técnico, mi presidente, directivos y hasta mis ayudantes. Cualquier curso que pueda hacer Mario [Bárbara, fisioterapeuta] si puede mejorar estaré detrás y pediré que se lo financien, pelearé por las condiciones de mis ayudantes. Ese deseo de mejorar alguien puede no entenderlo. Es el trasfondo de todo, no hay ninguna gran pelea. Estamos en un club en que el 95%, porque no conozco a todo el mundo, es buena gente, con los defectos que podamos tener. Pero es buena gente. No son malas relaciones.

-¿La colaboración es buena con Carlos Jiménez?

-Nunca ha habido mala sintonía, casi con nadie. Si me preguntas por él, lo único que procuras es que esa línea constante de mejorar, de pedirle que solo se centrara estrictamente en ser secretario técnico, antes que fuera la imagen del club o portavoz. El secretario técnico debe ser invisible casi, aunque él lo tiene difícil con más de dos metros. Con ganas de aprender, de mejorar, de hacer masters, cursos, de empresa o de recursos humanos, estar con los mejores. Está acercándose a esa línea, sería bueno para el club y para el entrenador. Tiene los mimbres de ser un muy buen director técnico. Evoluciona, hablamos a menudo, siempre respetándonos nuestros silencios y espacios vitales. Puede ser uno de los mejores de España. Sabe escuchar.

-¿Su idea es seguir con el mismo cuerpo técnico?

-Es de los mejores que he tenido en mi vida. Han de seguir y ya los habría renovado a todos. Todos son válidos. Me gustaría que el club lo potenciara, que el club fuera generoso con ellos. Necesito gente feliz a mi lado, debemos hacerlo mejor. Salarios, descansos, cuidados del día a día... Tenemos un staff preparado, han de seguir aquí muchos años y hacer de puente para futuras incorporaciones. A nivel de selecciones tenemos ahora las selecciones más malagueñas de la historia. Más allá de la sintonía que pueda tener con el seleccionador, nadie se echa arena a los ojos. Los que hace 30 años que están, como Mario o Cañete, o los últimos, como Boni. Hay que renovarlos ya y por varios años.

-¿Qué temporada y plantilla imagina?

-Si logramos lo que visualizo, podemos hacer una temporada muy bonita, no sabría definir objetivos hasta que esté cerrada. Pero sí podría ser ilusionante, con todo el berenjenal de la Euroliga. Si conseguimos, que será difícil, todo lo que nos proponemos. Que compense las ilusiones de mucha gente. No queremos ganar a cualquier precio, queremos gente que tenga presencia. La sintonía es buena, la gente ha acabado satisfecha, es muy importante ilusionar, quizá no con grandes nombres, pero sí que vengan remangados y que el público nos dé un salto de calidad brutal.

-¿Le hace falta más gente en la grada?

-Hemos tenido una media cercana a los 7.000 en casa. Podemos dar un paso más. Aumentar la fidelización de la gente es importante, pero ha de venir no sólo contra rivales llamativos. Si podemos pasar a 9.000 de media sería genial, un salto de calidad muy grande. No pido la luna, que haya listas de esperas. Si hubiera una base de 9.000 sería bueno, cualquier día de la semana. Málaga se pone en un escaparate a nivel mundial y europeo como es la Euroliga. El público ha de venir y entregarse. Que seamos 9.000 de forma regular ayudaría más de lo que ellos pueden creer.

-Los jugadores suelen decirlo.

-Leía un titular de Nedovic cuando renovó que decía que el Carpena le provocaba algo increíble o algo así. Para eso hemos de empujar. El club hace el esfuerzo que se puede permitir por abonos y costos, pero el público debe creerse que es fundamental para el éxito. Traer a vecinos, novios y novias. Si hay esa constancia subiremos. Buscamos componer un equipo bonito, agradable, a lo mejor sin nombres comerciales, ni el entrenador ni jugadores. Pero que nos dejemos la vida, que ir al Carpena implique que solo se han perdido cinco partidos en casa en todo el año, como pasó. Sabemos lo que supone comprar y costearse un abono, pero les garantizamos dejarnos la vida y no especular. No sé de qué manera puedo trasladarlo. Cualquier día de la semana es muy importante que la gente vaya al Carpena en masa. Vendrán equipos algo menos comerciales, es con ellos con quien debemos ganarnos subir puestos. Intento ser persuasivo y pesado con cosas importantes. Si conseguimos el plan A en cada posición, será un equipo muy bonito y atractivo para el espectador. Si no, la gente debe creer en los que estamos, igual sin tanto nombre pero sí con encaje. Que crean. Creyendo se han conseguido cosas muy bonitas este año.