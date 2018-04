Agentes anti discriminación

Cartulinas, rotuladores, pegamento y tijeras se movían frenéticamente entre las manos de un grupo de alumnas del IES Universidad Laboral. En los murales se podían leer mensajes como "En este mundo cabemos todos" o "Sin ellas no hubiera sido posible". Junto a la profesora Patricia Santos -Premio 2017 a la Mejor Docente de FP Educa Abanca- preparaban la Gimkana por la Diversidad, una prueba de retos celebrada ayer por la tarde en este instituto de El Atabal para que alumnos de cinco centros, uno de ellos un instituto alemán que se encuentra de visita en Málaga desde el pasado miércoles, pudieran demostrar lo aprendido en el último año. Ésta ha sido una de las actividades de un proyecto puesto en marcha por unos 120 escolares y media docena de profesores para visibilizar y sensibilizar sobre la diversidad. Entre todos han montado la Agencia Europea Anti Discriminación. Participan los institutos malagueños Al-Baytar, Politécnico Jesús Marín y Universidad Laboral, el colegio Manuel de Falla y el alemán BBS Cuxhaven.

"El proyecto surgió el año pasado cuando fuimos a hacer una movilidad de Erasmus de profesores y vimos que teníamos realidades diferentes en el aula pero problemas muy similares", relata Patricia Santos. "Se nos ocurrió que era interesante ver los problemas relacionados con distintas discriminaciones y la diversidad y creamos este proyecto, hemos trabajado la diversidad en distintos ámbitos, en cuanto a la capacidad y la integración de alumnado, la igualdad de género, la no discriminación por raza, religión, identidad y orientación sexual", agrega la docente. Se basaron en un modelo educativo denominado gamificación -se utiliza el juego porque se considera que así se aprende más y mejor- y se creó la Agencia Europea Anti Discriminación. "Hemos reclutado a agentes secretos en todos los centros y esos agentes investigan qué circunstancias de discriminación se dan en la zona, analizan por qué ocurre esto y aportan soluciones", explica Santos.

Y si la gimkana cumplió el apartado de sensibilización con pruebas como formar el mayor número posible de familias diferentes, encontrar a mujeres que suponen ejemplos de valor aunque invisibilizados o realizar circuitos con ojos vendados, hoy pasarán a la acción. "Las cosas no son así, están así y podemos cambiarlas, si hemos descubierto distintas discriminaciones tenemos que ver qué podemos hacer nosotros para que esto no sea así", estima la profesora del IES Universidad Laboral. Y destaca que los niños y jóvenes participantes, desde 5º de Primaria hasta FP, van a crear unos proyectos solidarios que se llevarán a la práctica real en la actividad Change Our World. "En junio, cuando nos veamos en Alemania, vamos a intercambiar análisis sobre qué ha pasado con esos proyectos, qué hemos conseguido y cómo podríamos mejorarlo, la idea es que tenga una continuidad el año que viene, incluso que se amplíe a más centros", añade Santos.

Si bien en el BBS Cuxhaven los problemas están más relacionados con el racismo y la intolerancia ante la diferencia cultural y religiosa, ya que se trata de una ciudad que ha recibido a una gran cantidad de refugiados sirios, en los centros de Málaga la falta de respeto a la identidad y orientación sexual y la aún patente desigualdad de género son los puntos de mayor conflictividad. "Es importante que se hable de homofobia, a pesar de que creemos que esta generación viene libre de prejuicios no es así. Creía que eran ellos los que nos tenían que enseñar, también sobre la igualdad de género, por ejemplo, pero es verdad que aún hay que trabajar muchísimo", considera la docente, que cree que el intercambio de edades, de distintos centros y realidades enriquece mucho la reflexión.

"Este proyecto nos hace ser más y mejor, van a aprender a trabajar en equipo, construyen su propio aprendizaje, van a llevarlo a la acción, son protagonistas de toda la actividad y creo que eso va a hacer que el aprendizaje sea más significativo", dice Patricia Santos, dispuesta a seguir aportando su parte para crear una sociedad más acogedora.