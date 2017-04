Alhaurín de la Torre se suma al día de 'Star Wars'

El municipio de Alhaurín de la Torre celebrará por primera vez el Star Wars Day, que los fans de la franquicia conmemoran mundialmente cada año el 4 de mayo con el lema May the 4th be with you (juego de palabras en inglés que hace referencia a la frase emblemática "Que la fuerza te acompañe"). La celebración se ha trasladado al sábado 6 de mayo, con el fin de que coincida en fin de semana y tendrá lugar en el centro cultural y de ocio La Platea (calle Goleta), donde se espera que se den cita numerosos amantes de La Guerra de las Galaxias procedentes de varios municipios. La jornada se prolongará a lo largo de todo el día, incluyendo la proyección de las tres películas de la trilogía original (Una nueva esperanza, El imperio contraataca y El retorno del Jedi), así como la exhibición de una selección de fan films, elaborados por los propios aficionados de forma no profesional, pero que han alcanzado enorme éxito a través de internet. También habrá una exposición de objetos de coleccionistas, decoración temática, maquetas y un photocall para que los visitantes puedan hacerse fotos con una imagen de Darth Vader y espadas láser. Durante todo el día los asistentes podrán participar en partidas de juegos de mesa temáticos, como X-Wings o Imperium Assault.