SOS: “¡Vivimos en una cárcel!”

David, Juan Carlos, Samuel y Cristofer vinieron al mundo “cortados por el mismo patrón”: el del trastorno del espectro autista. Un sinónimo de incomunicación y difícil inserción en la vida. Durante años, sus progenitores han luchado por que sus necesidades estén cubiertas y reciban una educación a la medida de su situación. “Si me dieran a elegir entre mi vida o la suya. Sin duda daría la mía por él”, comenta un padre por teléfono que no pudo acudir a una reunión con la Plataforma concertación de plazas Rga-Tea. Formada por unas cincuenta familias con hijos autistas, ésta lleva meses exigiendo la apertura “inmediata” de la Ciudad del Autismo. “Según la Junta ellos tienen derecho a una residencia, pero ¿dónde está? ¿Por qué no se respeta el derecho de mi hijo?”, se pregunta María del Carmen Crespo mientras las demás familias asienten y repiten lo mismo: derechos, derechos, derechos.

La demanda urge, argumentan los padres, porque está en juego “el bienestar” de sus hijos. Algunos de ellos, “por suerte”, los tienen de lunes a viernes en un centro específico de Guadix, donde atienden “a todo tipo de alumnos con necesidades de apoyo educativo de carácter permanente”. Sin embargo, el lugar sólo acoge a jóvenes hasta que cumplen los 20 años. Francisca Castro, madre de Cristofer, de 21, lo tiene ahora en su casa de 60 metros. “Estamos desesperados, nuestros niños necesitan estar con profesionales. El mío ya ha olvidado todo lo que aprendió en ese centro”, reconoce Castro. De nada ha servido ponerse en contacto con la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. “Me llamaron y me dijeron que no había plazas”, explica.

A la hora de hablar del día a día, los padres insisten mucho en que sus hijos no son “conscientes” de sus actos y que ninguno sufre su enfermedad en el mismo grado. “Imagina decirle que no a tu niño decenas de veces al día, al final acabas cediendo. Eso pasa con los nuestros”. Así resume María del Carmen Montiel la dinámica con este tipo de personas. Se levantan temprano, desayunan hasta tres veces al día, hay que esconderles la comida, les da por escaparse cuando salen fuera de vez en cuando, se autolesionan y pegan cuando se les dice que no a sus deseos. “Mi niño tiene 18 años. Va al colegio de lunes a viernes y cuando vuelve estamos pendientes de él las 24 horas. Me siento maltratada física y psicológicamente. Tengo moratones por todos lados. Hoy por hoy me siento una mujer maltratada. Si esto me lo hiciera mi marido ya se lo hubieran llevado, pero como es mi hijo me tengo que aguantar. Lo que no es normal es que tenga que vivir con este miedo continuamente y que tenga que salir fuera de mi casa porque no puedo estar con él”, cuenta Crespo mientras asoman por las mejillas dos lágrimas.

La única opción que tienen por ahora es esperar a que se concierten plazas en la Ciudad del Autismo, un centro integral de recursos para personas con TEA ubicado en la barriada de la Virreina. Por ahora, “la primera fase está terminada con su licencia de apertura y acreditación desde el seis de junio de 2016”, explica Norberto Nieto, gerente de la Fundación Autismo Sur, entidad que se encarga de llevar el espacio. Aún así, cumpliendo todos los requisitos para poner en marcha 16 plazas de residencia y 10 de unidad de día, la fundación espera a que la Junta de Andalucía apruebe un reglamento de la Ley de Asuntos Sociales. “Hasta que este reglamento no se acepte no se concertarán plazas”, explica Nieto. Un reglamento de carácter regional que, según fuentes de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga, está pendiente de ser aprobado. “En cuanto a la nueva legislación sobre el concierto social, el desarrollo de la misma conlleva una serie de fases que culminan con la aprobación definitiva, para lo que no puede concretarse un plazo”, aclaran.

Nieto explica que el agotamiento psicológico que supone decirle que no a una persona con esta enfermedad durante años, de 9:00 a 0:00, es “enorme”. “En los centros los trabajadores tienen un horario y después se van a casa a descansar porque alguien los releva por la noche. Con respecto al tema de la comida, a ellos no les va a entrar ganas de ir a la cocina porque no van a saber donde está. Y luego van a tener sus jornadas de deporte, su actividades culturales. Una educación a su medida”, desgrana. Los hijos de estas 50 familias no comprenden la realidad que les rodea, se aburren y sus niveles de ansiedad son mucho más altos que los de cualquiera. Viven en una cárcel. “Pero todos quieren independizarse, eso va con el instinto, no con la enfermedad”, subraya Norberto. Un grito de socorro que esperan los padres sea “escuchado”.