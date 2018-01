El Jardín más visitado

El Jardín Botánico-Histórico de La Concepción de Málaga recibió en los primeros once meses del año 2017, de enero a noviembre, un total de 102.723 visitantes, lo que supone un incremento del 68% con respecto a la misma fecha del año anterior cuando sumaron 61.173. Además, la cifra de visitantes del recién acabado ejercicio es la más alta desde su apertura. Del total de visitantes en el acumulado de 2017, un total de 48.789 fueron hombres, lo que supone un 47,5%; frente a 53.934 que fueron mujeres (52,50%). En relación con la edad, el 35% son adultos de entre 31 y 65 años; el 21% son jóvenes entre 17 y 30 años; el 19% por ciento tenían más de 65 años; el 18,6% eran niños de entre seis y 16 años y casi el seis por ciento menores de seis años. Sobre la procedencia de las visitas hasta noviembre pasado, la mayoría corresponde a visitantes españoles, ya que suman 74.849, lo que representa el 73%; seguidos de los procedentes de Gran Bretaña, con un total de 7.476 (7,2%); de Alemania, 5.523 (5,3%); de Francia con 4.795 (4,6%) e Italia, que sumaron 2.910 visitantes, lo que supuso el 2,8%. Por otro lado, 2017 fue el año con mayores ingresos por la venta de entradas, sumando un total de 166.539 euros. No obstante, se prevé que no sea el año con más visitantes de pago ya que ese número fue mayor en 1995, según los datos facilitados a Europa Press. En concreto, hasta la fecha la cifra de visitantes de pago es de 45.603, ya que según las previsiones de los dos últimos años, en diciembre pueden ser 1.900 visitantes más, lo que daría unos 47.500 visitantes de pago. Así, en 1995 fueron 48.148 y en 1996 sumaron 47.363. Centrados en noviembre, el último mes de los que se disponen datos, el número de visitantes ha sido de 19.591, superior a los 4.197 del mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 366%.