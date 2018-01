El calor de una acogida sin reservas

Hasta en las noches de terral se pasa frío durmiendo en la calle. El desprecio, las miradas esquivas, el recelo de los otros hielan la sangre aunque sea a 35 grados. Da igual en qué época del año se esté si se necesita un abrazo cálido, una sonrisa atenta, una mano amiga. De ahí que en agosto del pasado año una media de 25 personas pasaran la noche en el centro Calor y Café, el recurso puesto en marcha por Cáritas Diocesana el 1 de enero de 2017. Fue el mes más concurrido -se superaron en mucho las 20 plazas de las que dispone- de los doce en los que han estado abiertas sus puertas. De lunes a domingo, festivos y vísperas, un total de 30 voluntarios y siete trabajadores en turnos de noche y mañana se han encargado de acoger a las 328 personas que han pasado por este establecimiento de alta tolerancia de la calle Álvaro de Bazán, en La Trinidad.

De estas personas sin hogar atendidas, 165 han acudido por iniciativa propia, 116 desde el recurso Puerta Única, otras dos derivadas por los distintos equipos de calle y tres por Cáritas Parroquiales. Los usuarios han permanecido una media de 15 días en este recurso que pretende ser el primer escalón para salir de la calle. De manera voluntaria un 37% de los acogidos, 123 personas en total, han abandonado el centro, según las cifras del balance del primer año ofrecidas ayer por sus responsables. "Tenemos datos esperanzadores y es que más de un centenar de usuarios han iniciado un proceso de recuperación personal tras su paso por aquí, han contactado con sus familias, han recuperado hábitos de higiene y han iniciado búsquedas de empleo", explicó Francisco José Sánchez, director de Cáritas. Un total de 95 personas han accedido a las plazas de los recursos de la Agrupación de Desarrollo y un total de 31 usuarios, un 9%, han hallado una salida socio-laboral, un empleo o un itinerario de formación.

Las plazas han estado ocupadas a diario, según señalaron desde Cáritas y, salvo algún incidente aislado, la convivencia ha sido pacífica. "Las mesas están puestas, la gente toma algo caliente, charla, ve la tele, esto parece una cafetería", relató Vicente Jiménez, director del centro. "Por primera vez existe en Málaga un recurso nocturno al que se puede acudir a cualquier hora para salir de la calle", agregó Sánchez. Se admiten mascotas, tienen una consigna en la que dejar sus objetos personas, un servicio de ducha para asearse y algo de ropa, además de poder lavar la puesta. El 81% de los usuarios son hombres y la media de edad es de 45 años. "Es una población demasiado joven para tener ya vidas rotas, llenas de desesperanza, llegan diciendo que no les importan a nadie, no sus vidas no tienen sentido", señaló el director del centro. "Se nos rompe el alma de ver a tanta gente tirada en la calle y que nadie quiera alquilarle ni una mala habitación ni con el dinero por delante", resaltó Gabriel Leal, vicario para la Acción Caritativa y Social de la Diócesis de Málaga. También estimó Leal que entre 85 y 95 personas duermen a diario a la intemperie, por lo que las 243 camas disponibles dentro de la Agrupación de Desarrollo son insuficientes. "Es necesario que las instituciones públicas hagan algo parecido para acoger a los que aún se quedan sin un lugar en el que pasar la noche". Mientras, este lugar seguirá ofreciendo Calor y Café.