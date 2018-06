Un centenar de ilusiones jugables

Casi un centenar de videojuegos se han presentado a la convocatoria de la I edición del Concurso Nacional de Videojuegos Indies 2018, con propuestas creativas y de calidad gráfica en diferentes tipos de entornos. El pasado 5 de junio finalizó el plazo de presentación de proyectos del certamen, organizado por este periódico y el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y promovido por Promálaga. Las 99 propuestas de videojuegos indies recibidas tienen grandes dosis de creatividad, calidad gráfica y son de variadas tipologías: plataforma, arcade, juegos de acción, disparos, estrategia, simulación, carreras, aventura, deporte, rol, musical, educativos y multijugador. Cada vez es más habitual en el sector que un título contenga elementos de diversos géneros como es el caso de la mayoría de los proyectos presentados lo cual hace a este concurso más divertido, según informó el Polo Digital en una nota de prensa.

Este concurso, primero de estas características que se celebra en Andalucía, pretende consolidarse como referente nacional en pro del desarrollo de la industria del entretenimiento digital. Son considerados en el marco indie aquellos videojuegos independientes, entendiendo como tales aquellos creados por personas, equipos pequeños, o pequeñas compañías que no tengan una antigüedad superior a 3 años, no superen una plantilla de 10 personas y facture menos de trescientos mil euros al año. Los desarrolladores independientes de videojuegos no son respaldados financieramente y suelen buscar apoyo en sistemas de distribución digital de Internet. Será el 15 de junio cuando el jurado seleccionará a los 10 juegos finalistas y las calificaciones finales serán hechas públicas en el acto oficial de entrega de premios el día 26 de Junio en el Polo Digital.

Este concurso está dotado de tres premios, los cuales contendrán la cuantía de 6.000 euros, 3.000 euros y 1.500 euros respectivamente, así como un año de estancia gratuita en el Polo Digital para los ganadores. El jurado de los I Premios Indies de Videojuegos Málaga Hoy y Polo Digital, con experiencia en el sector de los videojuegos y la tecnología, está compuesto por el redactor de Málaga Hoy Manuel Donoso, Javier y Miguel Ramos, de Gamepolis; José Manuel Ezquerra de Codespace, Luis Quintans de Badland Games, Xavi Carrillo de Digital Legends, Curro Rueda, CTO de Genera Games, Luis Olivan de Asociación de Desarrolladores Españoles de Videojuegos DEV, José Manuel Ezquerra de CodeSpace, el youtuber Samuel Molina, alias Fukuy, Mauricio García de The Game Kitchen, Rodolfo Tiessler de Go2Work de Málaga y Antonio Quirós, coordinador del Polo Digital.