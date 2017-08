Un cielo de colores para recibir la semana más esperada

Los últimos rezagados llegaban a la playa cuando todo estaba ya preparado para empezar. Ya habían pasado unos minutos desde la medianoche, por lo que todos miraban, expectantes, hacia el mismo lugar. La emoción casi se podía oler, mezclada con ese punto a salitre que viene junto a las olas del mar.

Como hay mil maneras de disfrutar de la noche de los fuegos, muchos entraban a las doce en el mar siguiendo una tradición cada vez más extendida, observados por los que prefirieron verlos desde la comodidad del paseo marítimo, donde los más afortunados habían conseguido un hueco en el muro para sentarse. Desde allí no podían verse, pero muchos más ojos observaban desde todos los balcones, miradores, ventanas, restaurantes y montañas.

Pero en el centro de lo que estaba ocurriendo estaba la playa de La Malagueta, el enclave más tradicional para ver el espectáculo pirotécnico. Allí se habían congregado miles de personas, formando un conjunto de lo más variado: familias, jóvenes, adolescentes, parejas y turistas.

Unos cogían en brazos a los más pequeños para que viesen más alto de hasta donde sus cuellos les permitían y otros se abrazaban, reían y cantaban mientras les rodeaban los que, acaramelados, disfrutaban del romanticismo del momento. También había muchos móviles y alguna que otra cámara sobre las cabezas. Era un momento digno de grabar.

Como estaba previsto, antes de que el rugido de los fuegos estallase, Lamari, con una biznaga en el pelo, pregonó su amor por Málaga. Con mucho salero, hizo un recorrido por todo lo que ha formado parte de su vida en la ciudad, recordando las ferias, de pequeña, cuando su madre le pintaba un lunar sobre el labio y compraba almendras en la calle Nueva. Engrandeciendo cada uno de los detalles que forman su Málaga, la cantante emocionó al público, con recuerdo a Rockberto González de Tabletom incluido, así como cuando hizo referencia a su personal historia de superación. Y, entonces, pasó.

En un instante todo se llenó de luz y los malagueños volvieron a ser testigos de cómo su ciudad se comenzaba a engalanar para la Feria, con su particular peineta de fuegos artificiales.

El espectáculo, creado especialmente para la ciudad por la empresa Focs D'Artifici Europlá, estuvo formado por más de 15.346 unidades pirotécnicas, 1.590 kilogramos de material y 1.000 líneas de fuego directo. Unos datos que dejan de importar una vez que el cielo se cubre con una efímera obra de arte que se pudo admirar durante 21 minutos.

En los primeros momentos de este 12 de agosto, los colores pastel, como el melocotón, el turquesa o el carmín, fueron formando los tradicionales corazones, pajaritos y espirales que se iban sucediendo sobre el horizonte, mezclados con otras formas más modernas y sorprendentes.

En la parte opuesta, las caras que ocupaban la superficie de la Malagueta eran el reflejo perfecto. Iluminados por los fuegos, los gestos de asombro, alegría y emoción -miedo también, entre algunos pequeños- creaban otra composición digna de admirar.

Para completar el montaje, y dar más emoción al momento, seis temas musicales acompañaron los estallidos pirotécnicos. Sin dejar a nadie de lado, las canciones fueron para todos los gustos. Temas como Sky full of stars de Coldplay, Locked out of Heaven de Bruno Mars y Who's loving you de Auryn y Anastacia pusieron la nota más festiva al espectáculo, si bien la banda sonora tampoco escatimó en notas más melancólicas (como Hello, de Adele) y emocionantes para los que querían vivirlo todo con mayor intensidad. El estremecedor retumbar de los últimos saltos de pólvora, la traca final, detonó los aplausos, gritos, abrazos y lágrimas de los presentes.

Los fuegos terminaban para dar paso a algo mejor. La Feria de Málaga 2017 ya había comenzado y la gente solo tenía ganas de celebrarlo, ya fuera siguiendo la juerga en la playa, por el centro, en alguna terracita o yendo a casa a descansar y reponer fuerzas para los días que vienen.

Tras todo ello llegó el turno del concierto de Lamari, en el mismo escenario de la playa de La Malagueta donde minutos antes había dado su emocionado pregón.

La música de la cantante malagueña ha sido la primera de la Feria, la apertura de una banda sonora que durante ocho días no dejará de sonar.