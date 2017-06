La ensaladilla rusa real, mejor que la virtual

Si alguien piensa que la ensaladilla rusa o el gazpachuelo no tienen capacidad para unir a personas completamente desconocidas se equivoca de cabo a rabo. Casi un centenar de amantes de estos dos típicos platos se reunieron ayer en el restaurante L´Experience, en la plaza del Obispo, en una "quedada" para compartir risas, charlas, anécdotas y, por supuesto, ensaladilla rusa. Forman parte del denominado Observatorio malagueño de la ensaladilla rusa y el gazpachuelo (Omerg), un grupo que se creó en Facebook hace apenas un año como una curiosidad y que hoy en día cuenta con más de 5.000 seguidores. Ha sido tal el auge de este grupo en las redes y se ha creado tal fraternidad entre muchos de sus miembros que ayer, oficialmente, establecieron su sede oficial en el citado restaurante y hasta pusieron una placa.

El impulsor de todo esto es Andrés Torres -conocido en las redes como Andrés Lasa- que ayer fue, medio en broma medio en serio, aplaudido por los comensales presentes. Torres indicó que "soy una persona bastante activa en redes sociales, me gusta crear cosas y un día se me ocurrió crear en Facebook el Observatorio malagueño de la ensaladilla rusa porque es la tapa por antonomasia de la inmensa mayoría de bares y restaurantes de Málaga y de toda España". Este malagueño también ha creado otros grupos curiosos como Antonio Banderas, pregonero perpetuo de la Semana Santa de Málaga o Monumento al cofrade de Málaga. Su único objetivo es "conocer a personas" y disfrutar la vida, aunque nunca pensó que su defensa a ultranza de la ensaladilla rusa fuera a tener tanta repercusión. "Creé el grupo, me acosté para dormir la siesta y cuando me levanté una amiga me dijo por privado que ya tenía 800 miembros, una barbaridad".

Tienen un decálogo de la ensaladilla rusa y exigen que la mayonesa no sea de bote

Los inscritos del grupo hablaban de la ensaladilla rusa de forma virtual y viendo el interés decidieron quedar en persona, siendo el primer encuentro en el restaurante L`Experience en el centro. Se entablaron amistades y, con motivo del primer aniversario de esa primera cita, quedaron ayer en el mismo restaurante para nombrarlo, de forma oficial, sede de este grupo y poner una placa conmemorativa.

La ensaladilla rusa era la gran protagonista, pero en el grupo todo el mundo hablaba, daba sus opiniones y aportaba cosas nuevas. Una de ellas fue proponer que también se incluyera el ajoblanco o el salmorejo cordobés, pero no cuajó. Si hubo consenso con el gazpachuelo porque, según Torres, "es la sopa malagueña por excelencia y es una ensaladilla rusa hidratada o al contrario en sus elementos básicos con las patatas y la mayonesa". Por eso se pasó de llamar Omer a Omerg.

Los participantes de este observatorio suelen ir a sitios a comer, piden ensaladilla rusa, le hacen una fotografía, la comentan y la califican. "Las que son un desastre las obviamos porque no queremos hacer daño a nadie", narra el impulsor de la idea, aunque sí reconoce que ha habido algún restaurante "que trata muy mal la ensaladilla rusa" y que ha tenido algún "incidente" con algún propietario.

El grupo tiene su propio decálogo de la ensaladilla rusa, en el que reclaman, por ejemplo, que no se ponga mayonesa de bote o que las patatas tengan un buen punto de cocción. Luego, para gustos colores. Unos la prefieren con gambas, otros con guisantes, con pimientos morrones, atún... "Lo más importante es que los cocineros se molesten un poquito en hacerla y no cojan una bolsa congelada de patatas, la hiervan y le echen una lata de atún y una de mayonesa", dijo.

Paco Muñoz, propietario del restaurante L´Experience, afirmó que cuando vio el grupo por primera vez "me pareció muy gracioso y se me ocurrió organizar la primera quedada hace un año, vinieron unas 40 personas, se creó un ambiente muy bueno, en mayo hicimos gazpachuelo para 100 personas y, en un momento de locura y exaltación de la amistad, Andrés nos eligió sede oficial y hemos puesto la placa". Ayer hacía mucho calor y no sirvieron gazpachuelo, siendo el menú ajoblanco de manzana, porra antequerana, flamenquín y, lógicamente, la ensaladilla rusa.

La próxima gran quedada quieren que sea en otoño y que sea solidaria, ocupando toda la plaza del Obispo. Pero está aún en fase de maduración. El reto es alcanzar los 10.000 miembros en Facebook algo que, visto lo visto, pueden alcanzar rápidamente.