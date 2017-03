Contra el estigma y el olvido de la salud mental

""Me temen/te temían. Me rehuyen/Te rehuían. Se avergüenzan/Se avergonzaban. Lo hemos logrado/Lo has logrado. Vivo una vida, la nuestra/La tuya". Estas pocas palabras leídas a dos voces y las imágenes de una pareja caminando por la playa constituyen un vídeo con el que los familiares de personas con enfermedad mental pretenden luchar contra el estigma hacia el colectivo. Al final, el corto -que dura menos de un minuto- concluye: "Iguales ante la vida". Y ese es el objetivo de la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afenes), que sean tratados como iguales.

La campaña la ha lanzado a través de las redes sociales. El vídeo se puede ver desde hace poco más de una semana en la página de Facebook de la organización. Y es que, según explica su presidente, Miguel Acosta, todavía persisten los prejuicios hacia las personas con enfermedad mental. Pero Acosta también levanta la voz sobre otros problemas del colectivo. Entre ellos, la falta de inserción laboral. "Es muy difícil encontrar un hueco en el mercado de trabajo. En muchísimos casos podrían trabajar, pero es mínimo el número de personas con enfermedad mental que tienen un empleo", afirma el presidente de Afenes. No se atreve a dar cifras, pero estima que los que trabajan no llegan ni a la cuarta parte del total.

El vídeo puede verse en la página de Facebook de la asociación Afenes

Los perfiles de estas personas son muy diversos. Desde pacientes con ansiedad y depresión hasta otros con trastornos psicóticos o esquizofrenia. "Es una enfermedad crónica y tienen su tratamiento; pero es como el que el que tiene colesterol", apunta. Sin embargo, la inserción laboral es mucho más difícil para ellos. Muy pocos logran acceder al mercado de trabajo normalizado. También son contados con los dedos de una mano los que entran en un centro especial de empleo. Algunos reciben prestaciones económicas o de servicios de la Ley de Dependencia. Pero la mayoría ¿de qué viven? "De la familia, no hay otra salida", reconoce el presidente de Afenes que pide mayor sensibilidad a las empresas para que estas personas encuentren un hueco en el mercado de trabajo. Desde Afenes también se lucha contra el "olvido" de la salud mental desde un punto de vista asistencial. "Hubo un tiempo en que se avanzó y le dimos un empujón. Pero ahora está absolutamente olvidada. Faltan camas, faltan profesionales", denuncia Acosta. Entre los logros previos a la crisis, destaca el desdoblamiento de la Unidad de Agudos de Psiquiatría del Hospital Regional, la construcción de casas-hogar y la creación de la comunidad terapéutica de Torremolinos.

Pero desde Afenes se recuerda que el área psiquiátrica del Costa del Sol de Marbella sigue paralizada debido al bloqueo de la ampliación del hospital y que en el nuevo comarcal de Ronda debe ir un hospital de día, que supone más recursos, y no un programa de salud mental que es un dispositivo "más descafeinado". La asociación no suele levantar la voz para plantear reivindicaciones. Desde hace años realiza una labor callada tanto reclamando recursos asistenciales y sociales ante las administraciones, como sembrando mensajes de sensibilización contra el estigma. Pero ahora sus miembros suben un poco el tono porque dicen que tras "unos años razonables" de apoyo a la enfermedad mental, otra vez este apartado asistencial "vuelve a estar a la cola".