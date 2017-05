La frontera de la credibilidad

"Cuando los medios dejan de ser creíbles, la libertad de información no está bien". Bernardo Díaz Nosty, director de la Cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad de Málaga, dejó ayer claro que para cuestionar la libertad de prensa de un país no hay que fijarse en rankings sino en la credibilidad que los medios proyectan a sus ciudadanos. Y en el caso de España, este factor sigue una senda a la baja, parecida a la de EEUU, una tendencia que no es homogénea en Europa, donde en términos generales la credibilidad ha aumentado en la última década.

Esta fue una de las conclusiones que el catedrático expuso en la presentación de un estudio sobre la credibilidad de los medios en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el único evento bajo el marco de la institución especializada de Naciones Unidas organizado en España para conmemorar este día. La investigación de la Cátedra, que aún no se ha hecho pública al completo, toma como indicadores los resultados de los eurobarómetros y estudia su evolución en los últimos 10 años, desde el comienzo de la crisis, "un momento donde los medios deben contribuir a reducir la incertidumbre". A partir de ahí, hace un análisis desde cuatro puntos de vista: la prensa, que presenta una evolución positiva en casi todos los países, a excepción de algunos como Italia, España y Grecia; la radio, un medio que Díaz Nosty ha calificado como "creíble y cercano" y que en España muestra una evolución negativa pero con un rango de confianza elevado; la televisión, que se ha degradado, apostando por una agenda plana y restando tiempo a la información que le importan a los ciudadanos, "aquellas que les permiten ser libre y tomar decisiones"; e internet y las redes sociales, "el campo de cultivo de los rumores y las noticias falsas" y el medio que, a excepción de Polonia e Italia, menos confianza da a los europeos.

Tras la exposición, Díaz Nosty destacó como ejemplos los resultados de los países nórdicos y centroeuropeos, que dejan constancia de que "en unas democracias mucho más asentadas, la ciudadanía cree en sus medios y entiende que son una institución clave". Con esta perspectiva, a la vez alentadora y regresiva, el director de la Cátedra Unesco sugirió que a la hora de hablar de libertad de prensa debemos mirar hacia el progreso, "aunque ejemplos que estaban en la cúspide están empezando a alimentar el caldo de cultivo de las noticias falsas, de los rumores, la posverdad y el contraperiodismo". Por todo ello, concluyó, "es necesario desarrollar actitudes democráticas, reflexionar".