"La gastronomía es una puerta al entendimiento"

-a los 7 años su primer plato, a los 20 ya tenía el título de cocinero y a los 23 ya era el chef ejecutivo de once restaurantes en Argentina ¿Se considera un hombre hecho a sí mismo?

-[Risas] Me haces sentir viejo. Para nada me considero un hombre hecho a sí mismo; sí que he sido muy inquieto y curioso desde niño, pero entré en el mundo de la cocina por casualidad. Es verdad que soy muy exigente conmigo mismo, pero dame 10 años más para considerar si soy un hombre hecho a mí mismo.

Tenemos la obligación de saber qué nos llevamos a la boca, de aprender lo que nos ofrecen los alimentos"

-Fue capaz de dejar su posición y éxito en Argentina y empezar desde cero en España. Muchos no son capaces de hacer eso. ¿Qué le llevó a realizarlo?

-Siempre he sido una persona que se aburre con facilidad cuando no encuentro algo que me motive. Estaba muy aburrido, así que decidí venir a España para aprender más. En un principio vine por 2 meses pero, fíjate, llevo ya 11 años aquí.

-Le debe encantar España. ¿Qué opinión le merece la cocina española?

-Estoy enamorado de la cocina española. Existe el cliché de que la cocina francesa es la mejor del mundo; yo mismo la he estudiado, sin embargo, la española no tiene nada que envidiarle.

-En su cocina encontramos influencias de la cocina argentina, española e, incluso, italiana. ¿Es de los que opinan que la gastronomía es una excelente forma para aprender otras culturas?

-Sin ninguna duda. La gastronomía es uno de los puntos que unen al mundo; una puerta abierta al entendimiento. Fíjate, la gente se reúne para comer, se juntan en torno a una mesa. La cocina es una de las formas más placenteras para introducirse en nuevas culturas.

-Parece que vivimos un boom de la cocina casera y amateur. En todos los canales encontramos programas de cocina, algunos con enorme éxito como Masterchef. ¿Qué opinión tiene acerca de estos programas?

-Me encantan todos estos programas. Todo lo que ayude a la gente a aprender y cree trabajo es bueno. Es cierto que parece haber una burbuja, pero no creo que explote y de la noche a la mañana deje a las cadenas sin programas y a las librerías si todo tipo de libros de cocina.

-Una de las críticas que más se repiten sobre estos programas en la dificultad de esta cocina. ¿Le gusta el concepto de la alta cocina?

-Me gusta mucho la alta cocina, pero soy realista en mi programa y libros; sé que la gente se frustra y que es necesario simplificar lo complicado para hacerla accesible.

-¿Se considera un cocinero creativo?

-No, no soy un cocinero creativo. Lo que sí que hago bien es optimizar recursos y eso es algo muy bueno en la cocina.

-¿Con el auge de la cocina se están conociendo nuevas tendencias alimentarias que antes no se conocían en España. ¿Qué opina del veganismo?

-No tengo opiniones deformadas sobre el veganismo. Cada cual es libre de comer lo que quiera, porque a cada uno le gusta una cosa. Yo sigo el dicho "zapatero a tus zapatos". Pero soy de los que opina que hay que comer de todo.

-En sus programas y libros hace hincapié en la importancia de aprender a cocinar. ¿Tiene que ver con las deficientes recomendaciones alimentarias de las administraciones públicas?

-Más allá de las administraciones y sus recomendaciones, considero que tenemos una obligación por saber qué nos metemos a la boca y aprender lo que nos pueden ofrecer los alimentos para nuestra salud. Aprender a cocinar da mucha independencia a las personas porque saben y controlan lo que comen y comen lo que les gusta, que suelen ser platos muy saludables.

-Usted defiende que la buena comida puede ser fácil y que no hay excusa para no ponerse a cocinar. ¿Qué le diría a una persona que se excusa en la falta de tiempo para no cocinar?

-Le diría que no hay excusa, que se tarda más haciéndolo mal que bien, porque luego tienes que arreglarlo. ¡Puedes hacer una deliciosa ensalada en 5 minutos, un buen arroz en 5 y un salmorejo en 3!.