Los mosquitos vuelven al Guadalhorce

Las intensas lluvias caídas hace poco más de una semana, unidas al notable incremento que sufrieron las temperaturas los días posteriores, han propiciado el caldo de cultivo perfecto para que los mosquitos encuentren las condiciones idóneas para su reproducción en la desembocadura del río Guadalhorce. Por primera vez desde el pasado otoño ha habido que tratar por la presencia de larvas unos cinco de la treintena de puntos que los técnicos del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía revisan cada dos semanas desde entonces en esa zona.

Las densidades encontradas han sido mayores que en otras ocasiones y desde el pasado octubre no había sido necesario aplicar ningún tratamiento ni en el propio paraje natural ni en los dos canales de aguas pluviales que discurren a ambos lados. Pero, según pudo saber este periódico, el pasado miércoles los técnicos de la empresa Athisa Medio Ambiente, a la que el Ayuntamiento de Málaga le tiene encomendada la tarea de controlar las plagas en la ciudad, y los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía comprobaron que al aumentar el nivel de agua de las lagunas con las últimas lluvias y la subida de las temperaturas las larvas de mosquitos han empezado a proliferar.

Para evitar que se produzca un boom, como ya ocurrió el año pasado en varias ocasiones, los técnicos de Athisa trataron el miércoles pasado los cinco puntos más afectados. El tratamiento consiste en aplicar un larvicida biológico, que lleva una bacteria llamada bacillus thurigiensis, diluido en agua mediante pulverización en las orillas de las lagunas, ya que al tratarse de un espacio natural no está permitido aplicar los larvicidas en forma de pastillas efervescentes que se aplican contra el mosquito en otros puntos de la ciudad y en los canales de pluviales del río Guadalhorce.

Con esta actuación, los técnicos confían en que sea suficiente para frenar el desarrollo del mosquito y que las larvas no lleguen a la fase adulta. No obstante, la próxima semana volverán a revisar el entorno para valorar la situación y determinar la necesidad de aplicar nuevos tratamientos en esos o en el resto de puntos. De momento, no se han encontrado mosquitos adultos fuera del paraje natural de la desembocadura del río Guadalhorce, aunque sí en el interior donde no se puede usar nada para combatirlos por tratarse de un espacio protegido.

La evolución del nivel de agua de las lagunas en función de vuelve a llover pronto o no, y las temperaturas de los próximos días determinarán si se ataja o no el avance de los mosquitos.