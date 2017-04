Un pregón con el alma de Málaga

En la víspera del pregón de la Semana Santa, Francisco Javier Jurado Coco era, sin pretenderlo, el centro de todas las miradas en el patio del antiguo Hospital de la Caridad. PTV Telecom entregaba su anual premio a la archicofradía de la Sangre y tenía, entre sus filas de espectadores, al presentador de Nuestro Sentir Cofrade. Apenas unas horas antes de iniciar su disertación, el comunicador unía dos de sus realidades en un espacio singular que resume su presente. Junto a las personas que llenaban el patio, Coco se mostró tranquilo. También ilusionado, pues el lugar que ocupará hoy a partir de las 19:30 en el Teatro Cervantes es para muchos un auténtico honor. Algunos amigos, sabiendo la gran responsabilidad que tendrá, le recomendaban estar tranquilo y disfrutar de la experiencia.

Allí, con la ilusión puesta en lo que ocurrirá hoy, se atrevió a reflexionar sobre lo que ha supuesto realizas este pregón: "Me ha generado mucha ilusión y ganas de transmitir. Son ganas de transmitir cómo veo la Semana Santa. No sólo como hago en televisión, donde llevo veinte años retransmitiendo la Semana Santa, sino también como malagueño. No puedo hablar de otra cosa más que de Málaga, de las cofradías, de mi gente, de mis amigos, de todo este mundo y sobre todo de ese sacrificio anual que hace el cofrade en su hermandad y que después tiene respuesta en esa Semana. Realmente no es el trabajo de una semana, es de todo un año".

Coco recibió la noticia en torno a la festividad de la Virgen de la Victoria. El 22 de septiembre de 2016 se hacía público, tras anunciarse sesión de junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías, su nombramiento. Desde entonces no ha dejado de recibir muestras de cariño, ánimo y a veces preguntas para intentar sonsacarle algunas pinceladas de lo que será su disertación.

"La estructura del pregón es tradicional, tiene algunas cosas distintas, pero soy un a persona clásica, barroca. Tendrá algunos algunos saltos, pero son vivencias. Quiero que en el Cervantes estén presentes los sentimientos. Dicen que los sentimientos son el lenguaje del alma. Lo haré a pecho descubierto, hablando sinceramente con mi gente de Málaga, mis paisanos, con los cofrades", explicó entre saludos y abrazos de apoyo en el tiempo de estar "en capilla". En pleno Adviento llegaba el turno de recibir el nombramiento de pregonero de la Semana Santa junto a Raúl Berzosa, quien recibiría el título de autor del cartel. Era un uno de diciembre cuando anunciaba a los presentes que en su pregón cambiaría el tradicional "he dicho" por la fórmula "que Dios os bendiga a todos".

Pese a ese cambio, el comunicador mantendrá su esencia y forma de sentir la Semana Santa esta tarde en el Teatro Cervantes: "De hacer lo contrario, no sería yo. Me preguntaron si el pregón iba a tener rasgos de homilía. Pues no. Soy un cristiano de a pie que tiene su fe muy arraigado desde pequeño y un cofrade de base que poco a poco ha ido enamorándose, queriendo y también viviendo la Semana Santa de Málaga". Voz grave de sintonía radiofónica y televisiva. Crítico y defensor de Málaga y sus tradiciones. Su disertación tendrá espacio para el recuerdo de dos cofrades que faltarán a la velada en el Teatro. "Dentro de mí tengo que tener a Agustín del Castillo. Mi amigo, mi mayordomo de experiencia, buena gente, mi tertuliano preferido... Pepe París, ¿cómo no va a estar en mi corazón? Amigo, contertulio de Procono Televisión, buen malagueño, cofrade...", expresó con emoción.

Junto a él, su familia y amigos, que han llenado plateas, palcos y patio de butacas a pesar de haber más demanda que existencias de localidades. La albacería de su hermandad, la de Jesús El Rico y la Virgen del Amor, será responsable de lo que ocurra sobre la escena. A ellos se suma la periodista Ana Montiel, responsable de hacer que todo lo que ocurra hoy en el Teatro Cervantes cobre sentido y realidad. Las horas pasan y se acerca el momento. Junto a 'Coco' no faltarán personas que han marcado su realidad cofrade: "Entre todos me van a infundir y me han infundido ya ánimos, porque ellos son los auténticos responsables de mis características cofrades. Como he sido a lo largo de mi vida".