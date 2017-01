Una prueba muy deportiva y social

"Es complejo pero lentamente me estoy recuperando"

Nunca pierde la sonrisa, ni las ganas de disfrutar cada minuto. Pero la piel de Pablo Ráez, el joven marbellí con leucemia que ha hecho de su lucha por la donación una causa viral, empezó a reflejar el posible rechazo del trasplante de médula recibido en el mes de noviembre. La biopsia a la que se sometió el pasado 29 de diciembre confirmó sus sospechas. "Me ha salido un eczema, lo más seguro es que sea un rechazo, pero bueno, para eso se pilla a tiempo y se controla, no estoy preocupado", comentó Ráez antes de tener los resultados de la prueba. En su cuenta de Instagram explicaba hace dos días que "estoy pasando ahora un periodo duro en el que estoy teniendo un rechazo de la médula que se le llama enfermedad de injerto contra huésped (eich). Es algo complejo de explicar, pero lentamente me estoy recuperando". Esta recaída no le ha impedido a Ráez seguir con su mensaje esperanzador. "Tenemos que sonreír más. Tenemos que dar más alegría a la vida, más alegría a las personas, a nosotros mismos ... Una sonrisa es el regalo más bonito que te pueden dar", comentaba en las redes sociales el domingo y volvía a agradecer los ánimos que recibe cada día, muchos de ellos de seguidores desconocidos. "Todos los días pienso si volveré a recuperarme correctamente y realmente no me importa mientras pueda disfrutar de mi vida", consideraba el joven marbellí. También dio las gracias "a todos los donantes nuevos, a todos los que quedan, a todos los jóvenes que quieren cumplir su mayoría de edad por ayudar en este mundo". "Gracias al Hospital Carlos Haya por todo lo que ha hecho por mí y sigue haciendo", dijo en su cuenta y reiteró la importancia del cariño de los suyos. / C. Fernández