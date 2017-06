Un ramadán para unir religiones

Cada noche, cada iftar (como se conoce a la ruptura del ayuno), es una fiesta para los musulmanes. Ayer, en la Mezquita de Málaga, el ocaso abrió fronteras para celebrarlo. Según la tradición islámica, el ramadán rememora el mes en el que el profeta Mahoma empezó a recibir la revelación del libro sagrado, el Corán. "Es un tiempo en el que debemos intentar dejar la parte lo terrenal, es borrar límites, atravesar fronteras". Para Ismael, el ramadán es "un tiempo mágico" que va más allá del ayuno: "es estar en familia, unidos, con el respeto como base, algo que se hace siempre pero se acentúa".

"En ramadán vivimos la vida de otra forma, más calmada, nos hace ver que si seguimos la religión todo sería mejor". El joven comenta sonriendo cómo lo vive. Sufrimos, reímos, comemos, adelgazamos, engordamos, dice y habla del "choque social" que supone, "porque impone pautas que chocan con el día común, hay que evitar muchas cosas y controlarse". "Pero estas son las pequeñas cosas que hacen que sea un tiempo mágico".

Bontaina se refiere con las mismas palabras a este mes y precisa que, como mujer, no hay diferencia en cómo lo viven más allá de la biológica -están exentas las mujeres con la menstruación, las embarazadas o que las están en periodo de lactancia-. "Tenemos que hacer lo mismo y obtenemos la misma recompensa, los hombres y las mujeres son iguales". El significado de este mes y cómo se vive fue la excusa perfecta para, con la ruptura del ayuno de por medio, unir a musulmanes, judíos y cristianos en pro de la convivencia de distintas religiones. Todos coincidieron en una cosa: en encuentro favorece la tolerancia. "La convivencia es un problema que hay que superar y debemos convivir y compartir ideas, debemos unirnos y disfrutar de la riqueza que cada pueblo tiene dentro de sí", defendieron representantes hebreos.

A pesar de ellos, todos son conscientes de la dificultad que esto supone en unos tiempos en los que la actualidad juega en contra y el terrorismo es "el pan nuestro de cada día". "Hay un problema de prejuicios que el conocimiento mutuo nos tiene que ayudar a romper. Se está asociando el mundo musulmán con el terrorismo pero la raíz del conflicto no está en la cuestión religiosa", manifestó un representante cristiano, al que un imán sentenció: "Estos actos terroristas no son del islam sino de un pensamiento personal, no representa una religión porque estas representan la paz. Hay que unirse, hablar, sacar ideas".