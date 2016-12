Citas y consejos para pasar una noche buena

Aunque siguen siendo muchos los que despiden el año viejo y dan la bienvenida al año nuevo en el ambiente familiar, no son pocos los que salen a las calles de sus respectivos municipios y ciudades para celebrar el acontecimiento o buscan una sala de fiestas. Para estos últimos, debieran conocer los consejos que desde el 112 se lanzan para una noche como esta. Uno de los principales, que comprueben las medidas de seguridad y el aforo de los locales. Para ello, lo ideal es informarse con antelación de las medidas de seguridad, evacuación, autoprotección y del aforo permitido. Además, recomienda comprobar que no existen elementos que obstaculicen las salidas de emergencia. El 112 recuerda la importancia de no dar empujones y no provocar peleas o situaciones tensas durante la fiesta y recomienda seguir el cumplimiento de las medidas de seguridad en este tipo de recintos, como no fumar o no llevar bengalas ni otros materiales pirotécnicos que puedan provocar incendios.

Y para los vecinos que optan por acudir a las plazas de sus pueblos o ciudades, he aquí una relación de actividades programadas para despedir el año.

Málaga

El Ayuntamiento de la capital invita a los ciudadanos a recibir el nuevo año en la Plaza de la Constitución. La fiesta organizada incluye el reparto de 3.000 bolsas de uvas y 2.500 bolsas de cotillón en una fiesta que contará con la música de la Orquesta D'Vertigo. Las bolsas serán repartidas desde las 22.30 hasta las 23.45 o hasta la finalización de las existencias. La fiesta comenzará a las 23.00 con la actuación de la orquesta, que se interrumpirá minutos antes de que comiencen las campanadas tras las que el conjunto reanudará su intervención hasta las 02.00 horas. Más allá de esta celebración, el Consistorio precisó ayer que ha otorgado autorización a fiestas en establecimientos privados en Hacienda Nadales, por el promotor Todo Eventos Spain SL; la fiesta Fin de Año 2016 en Limonar 40, por el promotor Parque Catering SL; y la fiesta en Restaurante Alea, por el promotor Restalea Málaga SL. En materia de seguridad, la Policía Local reforzará los dispositivos de seguridad previsto, lo que sumado al resto de efectivos de servicio ordinario alcanzará una cifra total de 360 policías locales durante ese día.

Marbella

La actriz Mari Cielo Pajares y el trabajador municipal Manuel Romero serán los encargados de presentar las tradicionales campanadas en la Plaza de la Iglesia de la Encarnación. Será la primera vez que el municipio narre en directo sus propias campanadas, como un nuevo incentivo para atraer la atención de los vecinos y visitantes a una fiesta que dará comienzo sobre las 23:00.

Fuengirola

La fiesta volverá a celebrarse en la Plaza de España, donde se repartirán botellas de sidra, bolsas de cotillón y uvas de la suerte para dar la bienvenida a 2017. La fiesta, que comenzará a las 23:00, contará con la actuación de la orquesta Punto y Aparte, que animará la llegada del nuevo año con bailes hasta altas horas de la madrugada.

Torremolinos

El escenario escogido es la céntrica Plaza de La Nogalera, en la que se ha instalado una carpa donde se disfrutará de la despedida de 2016 con las doce uvas, un cotillón, música en directo y barra. Tras las campanadas comenzarán las actuaciones de la banda Mr. Proper y Money Makers.

Nerja

Los vecinos y visitantes darán la bienvenida al año en una gran fiesta de cotillón en el Balcón de Europa. Las doce campanadas para comer las uvas las marcará la iglesia de El Salvador que se encuentra muy cerca de este emblemático lugar de la costa axárquica. La velada arrancará a las 23:00 y se prolongará hasta la madrugada con la música de Proyecto Marina y Radio Active.

Coín

La fiesta es un derroche de imaginación, ya que vecinos y visitantes convierten la última noche del año en una gran fiesta de carnaval, donde todos lucen los disfraces más originales. La despedida se centra en la plaza Bermúdez de la Rubia, o conocida popularmente como "del Pescao". Tras las campanadas, la animación continúa en las calles y plazas del centro de la localidad, principalmente, en la Plaza Alameda, donde el Ayuntamiento instala una gran carpa abierta al público donde habrá música toda la noche. La fiesta, declarada de Interés Turístico de Andalucía, surgió hace más de 30 años.

Villanueva de Algaidas

El Ayuntamiento organiza una fiesta para recibir el nuevo año, una iniciativa que surge tras la idea que transmitió un grupo de jóvenes del municipio. El Consistorio instalará una carpa en la que tendrá lugar el evento, al que solo se puede acceder mediante invitación, siendo necesario demostrar ser de la localidad para recoger las dos entradas que se otorgan por persona.