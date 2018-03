Cumbre para decidir el paso de las cofradías por Tejón y Rodríguez

Las once hermandades que incluyen la calle Tejón y Rodríguez en sus itinerarios y el Ayuntamiento de Málaga analizarán esta noche en la Agrupación de Cofradías la posibilidad de cambiar sus recorridos dado el desnivel de once metros existente en la obra que la constructora Insur mantiene en este enclave. Tras el refuerzo en altura, indicaciones y materiales de la valla, realizados por la propia empresa, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, apuntó ayer que "no debe haber ningún tipo de presión sobre la misma, y entiendo que de esa forma y en ese recorrido no debe haber ningún problema" para el paso de los cortejos.