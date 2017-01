Dar vida a un videojuego en 48 horas

La quinta edición de Málaga Jam Weekend pone hoy fin a un fin de semana muy electrónico. Con 150 participantes, la game jam malagueña ha conseguido coronarse como la más grande de la historia de España, superando el número de asistentes de ciudades tan concurridas como Madrid, Barcelona o Valencia. La esencia del evento es crear un videojuego y lo más fascinante es hacerlo en tan solo 48 horas. Así, durante estos tres días, el centenar y medio de jóvenes se han repartido en 25 equipos y han elaborado sus propios juegos electrónicos.

Esta edición ha coincidido con la Goblal Game Jam, un evento internacional celebrado en más de 75 países y que ha reunido a cerca de 15.000 personas entre profesionales y aficionados a los videojuegos. Aquí, en la capital, esta edición ha traído algunas novedades, la más destacada es el récord nacional en asistencia en toda la historia de la celebración. La segunda es otro récord, pero a nivel provincial y es que ha sido la vez en la que han participado más chicas, "alrededor de unas 20", contabilizaba Elena Blanes, una de las organizadoras del evento y presidenta de la asociación Málaga Jam. La tercera es que han cambiado de localización, este año el Polo Nacional de Contenidos, ubicado en el complejo de Tabacalera, ha sido el lugar escogido, espacio cedido por el Ayuntamiento de Málaga y Promálaga. La cuarta novedad y no menos importante es que trajeron fruta entre muchos otros alimentos, "es una Jam sana", comentaba cómica Elena.

Ondas. Este ha sido el tema que se ha establecido y sobre el que han tenido que basar la esencia de sus creaciones. En las diferentes salas de Polo Digital se respiraba concentración, entretenimiento y originalidad. Las ideas ya empezaron a aflorar el viernes y ayer empezaron a tomar forma de interacción animada. Los chicos y chicas se repartían en diferentes habitaciones realizando distintas tareas según su habilidad: programación, diseño, bellas artes... y poco a poco daban vida a su videojuego.

Concentrado, Dani dibujaba en una pantalla al protagonista de su juego: un murciélago. Hábil e ingenioso daba color al animal y hacía que su cabeza se moviera de arriba a abajo. Eran solo algunos de los primeros pasos. Otro de sus compañeros pulsaba las teclas de un piano electrónico probando diferentes melodías, era el encargado de poner la sinfonía. Así, entre los 5 miembros del grupo, se repartían distintas tareas para conseguir crear su videojuego.

"El juego es una plataforma en 2D en el que el protagonista es un murciélago y como los murciélagos son ciegos, tienes una visión limitada. El campo de visión es un círculo a su alrededor - del murciélago - y tiene una habilidad con un cooldown -tiempo que tardar en volver a activar la destreza- que le permite ver más". Su cooldown, cuentan, es un grito (los murciélagos se guían por ultrasonidos) que permitirá ampliar el rango de visión. Así, el quiróptero tendría que sobre volar una cueva e consiguiendo diferentes misiones.

No hay límite de edad, al evento son bienvenidos todos aquellos que lo deseen, "los menores de edad solo necesitan un permiso de sus padres", señaló Blanes.Lo importante es aprender y pasarlo bien con aquello que más les gusta, los videojuegos y más si se trata del suyo propio. Al final del día de hoy, seis de los videojuegos serán premiados con distintas categorías: mejor apartado visual, mejor apartado sonoro, mejor juego, entre otras. "No tenemos jurado, los ganadores lo eligen entre ellos, no queremos propiciar la competitividad, sino todo lo contrario", apuntaba Blanes. Pero todo el mundo tendrá su recompensa, al finalizar el evento, los 25 juegos se subirán a la plataforma de Málaga Jam todos los videojuegos que se han creado, los 25 en este caso.