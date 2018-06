La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio entregó ayer los galardones de los XXII Premios Andalucía de Medio Ambiente, que en esta edición recayeron en la periodista de Málaga Hoy Raquel Garrido, la empresa Semillas Cantueso, S.L, Ayuntamiento de Santa Ana La Real (Huelva), Espacio Protegido de Canal Sur TV, Plataforma Ciudadana por los parques, jardines y paisaje de Sevilla, los municipios proponentes del Parque Nacional Sierra de las Nieves, y la catedrática e investigadora Carmen Galán.

Con más de 14 años de experiencia en el periodismo ambiental, fundamentalmente en el periódico Málaga Hoy del Grupo Joly, Garrido se ha dedicado a difundir los valores y la problemática ambiental. La periodista resumió ayer lo que significaba recibir este premio: "Tengo la gran suerte de poder aunar dos de mis grandes pasiones en mi día a día: el periodismo y el medio ambiente. La primera es algo que tuve claro casi que tengo uso de razón. La segunda es más tardía y el medio ambiente me ha ido enamorando poco a poco y hoy en día no entiendo uno sin el otro". Sobre el medio ambiente, mandó un mensaje: "Debemos ser justos con las generaciones futuras. Nosotros estamos teniendo la oportunidad de disfrutar y no podemos mirar hacia otro lado".