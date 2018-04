Ejemplos de buen periodismo

En el salón de actos del Rectorado se hicieron entrega ayer de los galardones aunque con la ausencia de Manuel Alcántara y del periodista Agustín Morales Puga, que en esta edición recibió una mención especial por La Huérfana del Mediterráneo , reportaje publicado en The New York Times , edición en español, el 4 de agosto de 2017. "Es un honor estar desde hace tres años en estos premios que galardonan una trayectoria importante pero también a gente joven y con futuro", apuntó ayer Antonio Pedraza, presidente de la Fundación Manuel Alcántara. La vicerrectora de Cultura, Tecla Lumbreras, fue anfitriona de un acto que contó también con la participación de Javier Recio, subdirector de Diario Sur y la profesora de Periodismo Elena Blanco, secretaria del jurado.

"Elegí dar voz a aquellos injustamente tratados"

"Llevo más de 50 viajando por el mundo, mi trabajo en TVE me ha hecho llegar al dolor de mujeres y hombres marginados de países olvidados, he vivido guerras y tragedias, pero no soy una exploradora ni una aventurera, sino una periodista que siempre ha hecho un trabajo de denuncia social, de lucha por los derechos humanos y eso me ha puesto en situaciones límite", relataba ayer Carmen Sarmiento tras recibir el premio. "Podía haber elegido filmar los rincones más hermosos del planeta pero decidí desde mis comienzos visibilizar y dar voz a aquellas personas injustamente tratadas en sus sociedades, seres humanos silenciados en tantos lugares de la tierra", apuntó la periodista. Y las mujeres, como subrayó, "han ocupado siempre un lugar especial en mi trabajo, detrás de un campesino hay una campesina doblemente explotada y detrás de un negro hay una negra marginada por su condición de mujer y de negra". Y destacó la dureza de las hambrunas en Etiopía, el drama en Camboya y Mozambique causado por las minas antipersonas y la viveza de la lucha en Brasil de los campesinos sin tierra. Pero "como línea trasversal de todos mis viajes he denunciado la discriminación de la mujer". Esa mitad que trabaja las dos terceras partes de las horas y posee el 1% de los bienes.