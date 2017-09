El Oktoberfest de Torrox,como en casa

Teniendo Torrox la mayor colonia de alemanes en la Península, no podía faltar la Fiesta del Oktoberfest con la que tanto disfrutan los germanos. Durante este fin de semana, ninguno de ellos ha echado de menos su tierra porque si en este pueblo axárquico no les falta de nada, mucho menos cuando se celebra su Fiesta de la Cerveza. Desde el jueves, Torrox ha vivido su Oktoberfest particular donde no sólo no ha faltado malta sino que además han podido realizar compras y degustar en el mercado gourmet de productos alemanes. Ésta ha sido la principal novedad de este año junto a la ampliación en días. De esta forma, vecinos -alemanes y torroxeños- y visitantes han tenido opociones para asistir.

En los puestos del entorno de la avenida Esperanto han podido saborear la cerveza de origen bávaro pero también otras artesanales de la Axarquía y de otros puntos de la comunidad andaluza. Este año también se ha instaurado la elección del Alemán del año, destinada a aquellos residentes que más se involucran en la sociedad torroxeña.

También hubo degustaciones gratuitas y música en directo de diferentes djs así como coros alemanes. Un zoco artesanal y una zona de ocio infantil con atracciones completan los espacios de ocio que se han dispuesto para esta fiesta. Durante el día de hoy continuarán abiertos los puestos. El broche de oro lo pondrá el grupo pop Rock Money Makers a partir de las 21:30, antes de dar por finalizada la fiesta en la medianoche.