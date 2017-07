La Feria dará la noche más especial para Chambao

"La Feria comenzará la noche del 11 al 12 de agosto con el pregón de María del Mar Rodríguez, Lamari de Chambao". Con un post en la red social Twitter, como los políticos más actualizados, anunció el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que la pregonera de la presente edición de la Feria será la cantante malagueña. Con esta, serán tres las ediciones consecutivas en las que un artista del mundo de la música pronunciará el tradicional discurso de apertura de la fiesta más atractiva de la capital, tras las proclamas de Pablo López en 2015 y de Vanesa Martín el año pasado.

Lamari pronunciará el pregón en la noche del 11 al 12 de agosto. Será una noche ajetreada para la cantante, puesto que al filo de las 00:30 ella y su grupo, Chambao, serán los protagonistas del concierto inaugural de la Feria en la playa de La Malagueta. Será el último concierto de la banda en su tierra natal, debido a que se disolverá a partir del próximo 13 de enero de 2018, fecha de su concierto de despedida en el Palacio de los Deportes de Madrid.

"Voy a desmontar Chambao para seguir avanzando y creando con más fuerza y libertad, seguir haciendo música y caminar salvajemente, sin etiquetas", dijo Lamari cuando anunció su gira de despedida. Sin embargo, para ella, el cambio no supone cerrar un ciclo, sino más bien un cambio de nombre: "La gente creía que había un grupo, pero no era así. El proyecto de Chambao se convirtió en una marca, pero no había un grupo como tal. Y creo que ya ha llegado el momento de dejar de hablar en plural. Es menos confuso".

La discografía de Chambao comenzó en 2001 con el álbum Flamenco chill, una compilación de varios artistas al que el grupo malagueño aportó 6 canciones y 2 versiones. Dos años después lanzó su primer disco en solitario, Endorfinas en la mente, el cual puso a Chambao en el panorama nacional con la consecución del Premio Ondas a la Mejor Creación Musical. Este reconocimiento les permitió publicar dicho título en más de una veintena de países.

En 2012, Chambao estuvo nominado, junto con el también malagueño Pablo Alborán, para los Latin Grammy, en la categoría de mejor álbum pop vocal contemporáneo. Al año siguiente, con motivo del décimo aniversario desde el lanzamiento de su primer disco en solitario, el grupo lanzó 10 años around the world, disco en el que colaboraron artistas como Estrella y Enrique Morente, Peret, Estopa o Ricky Martin.

En la actualidad, el grupo está inmerso en la gira del disco que estrenó en 2016, Nuevo ciclo, en el que Chambao se olvida de su tradicional flamenco chill para fusionar estilos tales como el folk o el reggae. Para Lamari, este título significó un despertar musical, lo que propició su decisión de explorar la música por su cuenta. Dice ella que Chambao no se va, sino que cambia de nombre. Sin embargo, el estilo que tanto caracterizó al grupo durante la pasada década tiene visos de desaparecer en la nueva versión de Lamari. Los fans malagueños tendrán una última ocasión de disfrutarlo en la inauguración de la Feria.