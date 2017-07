Fiebre por 'Gran Hermano' en el casting de Málaga

Se acerca una nueva edición de Gran Hermano y con él miles de jóvenes de toda España que aspiran a entrar en la casa del reality show más conocido de la televisión. Algunos ya han probado suerte otros años, como Tamara Gallego, que ayer se presentó al casting por tercera vez. Esta malagueña llegó a calle Larios a las 4:00, aunque su pasión por el concurso televisivo hace que ese esfuerzo merezca la pena. Cuando aún le faltan unos 20 metros para acceder al Hotel Larios y hacer el casting admite que "cuando escucha GH se le ponen los bellos de punta".

Por su parte, Aarón Durado acude a la llamada de Gran Hermano por primera vez. Su indumentaria hace que no pase desapercibido entre la larga fila de aspirantes. Viste un traje de princesa, aunque su cara no muestra felicidad. Es una de las muchas personas que se quedó sin poder hacer el casting. Al igual le ocurrió a Flori López, una de las más veteranas. Esta almeriense es la séptima vez que se presenta a los casting de Gran Hermano. A pesar de no haber conseguido participar estos años anteriores, Flori admite que "la esperanza no se pierde". No obstante, tras recorrer más de 200 kilómetros no oculta su indignación por la "mala organización" y "los pocos números que han repartido para poder acceder al casting".