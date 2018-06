Fin de curso, el whatsapp echa humo

Ya se sabe que esta red social ha llegado para sustituir, en gran medida, los corrillos de la entrada y salida del colegio. Y también es lógico que los eventos propios de final de curso generen más volumen de información que, por ejemplo, otro periodo escolar. Sin embargo, desde las asociaciones de padres se pide que los grupos se utilicen con responsabilidad. "Hay padres muy cansados de que no se utilicen los grupos para lo que se han creado, es decir, para tener una información transmitida a todos a la vez y no para mandar tonterías, ni para servir de agenda de los niños, ni para mandar quinientos mensajes sobre si me gusta esto o aquello como regalo de la maestra", indica Pila Triguero, portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres (Fdapa). Y señala que ya hay entidades que están haciendo listas de difusión por whastapp en lugar de chat. "Así transmiten información y se ahorran los comentarios, todo el mundo tiene la información a la vez y nada más", agrega Triguero.

"Nos metemos en ámbitos propios del centro"

Carmen es madre de dos niños y también delegada de padres. La clase de sexto de su hijo no tenía grupo de whatsapp, pero hace un mes se vio obligada a crearlo para transmitir al resto de familias las decisiones y planteamientos del tutor con respecto a la ceremonia de graduación. Desde entonces, su teléfono no para y su saturación ha llegado ya a un nivel importante. Tanto es así que considera negativo que existan este tipo de chats entre los progenitores. "Al haber grupos de whatsapp los padres nos metemos en ámbitos que son propios del centro educativo, todo se cuestiona, todo puede parecer mal, hay mucha más opinión pero, al final, la acción es la misma, solo unos pocos toman iniciativas que realmente sirvan para algo", considera Carmen. Y pone un ejemplo concreto: "nada más que para organizar la vestimenta de los niños se han lanzado cientos de comentarios, hasta han llegado a decir que era antidemocrático vestirlos de cierta manera", agrega esta madre. "Lo mejor es no tener este tipo de grupos porque no se utiliza bien, se usa mucho para opinar y esto lo que provoca es que se ralentice la organización", dice. Y concluye: "si le hubieran metido una nota en la mochila con el vestuario decidido nadie hubiese dicho nada".