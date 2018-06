Formar a guardianes de la curiosidad

Pasión, verdad, democracia, libertad, independencia. Con muchos términos se definió ayer la vocación periodística, esa que le hace a Pepa Bueno apagar el despertador a las 3:15, levantarse sedienta de actualidad y trasladarse hasta los estudios de la Cadena Ser para dirigir cada mañana el mítico Hoy por hoy. Esa que mantiene a otros bien entrada la noche en la redacción de un periódico o a un corresponsal alejado miles de kilómetros de su familia. "El éxito radica en que te guste mucho lo que haces cada día, en que te apasione el contenido de tu jornada como periodista, en que le encuentres sentido al objeto cotidiano de tu trabajo", dijo ayer Pepa Bueno, madrina del 25 aniversario de los estudios de Periodismo de la Universidad de Málaga.

En el acto celebrado anoche en el Museo Picasso se recordaron los comienzos de aquella facultad recién nacida en Martiricos, hubo una mención emocionada a profesores veteranos que ya no están como Garrido Moraga e Inmaculada Sánchez y se rindió homenaje a los 2.100 alumnos que han pasado por sus clases. Pero también se habló de la "indignidad laboral" a la que se ven sometidas las nuevas generaciones de profesionales, de retos de futuro, crisis y transformaciones en la que es "probablemente la profesión más cambiante del mundo", como subrayó la directora del Departamento de Periodismo, Bella Palomo. "Puedes tener hitos que jalonan tu carrera como periodista pero lo que de verdad queda de este oficio es haber sido testigo de tu contemporaneidad", apuntó Pepa Bueno en una conversación con el periodista y profesor Teodoro León Gross.

"Es muy importante no perder la curiosidad, si te conviertes en un pope del periodismo, si no sientes lo que pasa en la piel, si no tienes las antenas dispuestas a escuchar, esto se acaba, un periodista muere cuando lo hace su curiosidad", agregó la directora de Hoy por hoy. Y comentó los grandes errores de las empresas periodísticas, que no ofrecen oportunidades ni estabilidad a los jóvenes, a su frescura y su arrojo y que tampoco ha permitido quedarse a la sabiduría de los veteranos, descartados por una cuestión presupuestaria. "Han dejado las redacciones con la generación más hipotecada de todas, la que está criando a sus hijos, la que tiene que pagar una casa, la que aún no tiene la libertad de haber visto caer a muchos gobiernos", destacó la periodista, que se refirió también a la gran transformación de la profesión con la irrupción de Internet y las redes sociales. "Los periodistas hemos perdido la exclusividad sobre el qué, el dónde y el cuándo, pero conservamos la exclusividad sobre el cómo y el por qué", señaló Bueno y subrayó que el único algoritmo inmutable en las nuevas ecuaciones es el periodista.

Además de la treintena de profesores del Departamento de Periodismo, antiguos alumnos, muchos de ellos profesionales en activo de medios de comunicación, se dieron cita en el auditorio del Museo Picasso. El acto comenzó con un vídeo cargado de felicitaciones de profesionales como María Teresa Campos, Luis del Olmo, Carma Chaparro, María Casado, Jon Sistiaga, Mariló Montero y Roberto Leal, entre otros. "Esta es la gran noche del periodismo y está dedicada a los que investigan, enseñan y ejercen la que García Márquez definió como "la mejor profesión del mundo", explicó Bella Palomo en su presentación. El gerente del Museo Picasso y el alcalde de Málaga subieron al escenario para desearle a estos estudios una larga vida, "densa y de mucho éxito" y a los profesionales que los eligen para formarse, como pidió De la Torre, "que seáis independientes y que ejerzáis vuestro papel con libertad".

Bella Palomo quiso dirigirse en la gala de celebración a los alumnos de 2018, esos que tienen mucha más competencia hoy que cuando los estudios se iniciaban en la UMA en los primeros años 90 pero que pueden confiar en la "fortaleza de la marca", ya que está considerada una de las tres mejores facultades de España para cursar Periodismo.