Homenaje a la libertad estadounidense

Otro año más el municipio de Macharaviaya comienza los preparativos para la celebración de la independencia de Estados Unidos el 4 de julio, además de conmemorar la victoria de su paisano más célebre, Bernardo de Gálvez. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, junto con el alcalde de Macharaviaya, Antonio Campos, presentaron ayer los festejos que celebra el municipio declarados de Singularidad Turística de la Provincia. Previamente, la cónsul de España en Pensacola, María Davis, y el presidente de las Ciudades Hermanas de Pensacola, Nan Harper, firmaron el libro de honor de la institución supranacional. A la presentación acudieron como público casi una veintena de ciudadanos norteamericanos, que llegaron para una visita a la ciudad. Entre ellos se encontraba un descendiente del mismo De Gálvez.

Campos destacó que los festejos se celebran como homenaje y reconocimiento a la contribución que hizo el general Bernardo de Gálvez, natural de Macharaviaya, a la independencia de Estados Unidos. Por su parte, Bendodo resaltó que se ha dado un paso importante con la disposición del Gobierno de España y su voluntad de contribuir con la construcción de un centro para recuperar la memoria del político y militar que ha sido uno de los malagueños más influyentes de la historia por su papel decisivo en la independencia de Estados Unidos. Bendodo anunció entusiasmado la noticia y los americanos respodieron con un aplauso ante su comentario: "Para ello necesitábamos money, and we have the money [tenemos el dinero]".

La delegación trasladada de Pensacola hizo entrega de una copia de la legislación por la que se concede el título de Ciudadano Honorario al malagueño Bernardo de Gálvez, firmado por el expresidente Barack Obama. El presidente de la Diputación también quiso hacer entrega de una simbología a María Davis por su trabajo de casi 40 años por la conmemoración de la figura de Bernardo de Gálvez y le obsequió con un pequeño escudo de la ciudad de Málaga.

Así, este fin de semana se desarrollarán la celebración de la Independencia de Estados Unidos . Hoy, a partir e las 19:30, tendrá lugar un desfile por el centro de Málaga, donde los macharatungos, orgullosos de su historia y tradición, realizarán un recorrido por las calles de la ciudad e invitaran a todos los presentes a la celebración que comienza mañana. Durante estas jornadas se realizarán representaciones y desfiles a cargo de la Asociación de Granaderos y Damas de Gálvez. En plato fuerte serán las recreaciones histórico militares de la batalla de Pensacola representadas con cuatro actos.