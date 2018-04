Insectos, la nueva opción alimenticia

Los insectos estuvieron de manera universal en el paladar del ser humano en la antigüedad, sin embargo eventualmente en Occidente se prescindió de este alimento en la dieta común para otorgar prioridad a la carne, cada vez más accesible con las mejoras en las técnicas de caza. Pero el éxito de estos invertebrados en otras culturas hace replantear a algunas cadenas de supermercados el veto a este tipo de opciones alimenticias. Es el caso de Carrefour, que desde el 16 de abril lleva ofreciendo a sus clientes la posibilidad de llevarse a casa un surtido de bichos.

Existen opciones para todos los gustos: para aquellos que quieran probar de manera casi directa el insecto y para los que prefieran empezar más escalonadamente. La más llamativa es la opción de probar la carne de grillo sazonada, que viene en una pequeña caja de unos 15 gramos con un precio de 7 euros. Ello sitúa el kilogramo de este producto en cerca de 500 euros, un manjar fuera del alcance muchos paladares.

Igualmente caros son la otra pieza clave de la oferta: los gusanos. Una caja de 18 gramos también tiene el precio de 7 euros, lo que deja el kilo en 437,5 euros. "Son bastante caros para tenerlos ahí fuera en el campo", asegura entre risas Fermín, un cliente que pasa cerca de la zona de productos ecológicos de Carrefour Los Patios, donde está colocada la nueva gama de productos. "Creo que prefiero mantenerme en nuestra dieta mediterránea y dejar los experimentos para la gaseosa", añade.

Sin embargo, no todo el mundo piensa como él. "No es un alimento que me llame especial interés pero tampoco le hago ascos, vi en un documental una vez que en Asia tienen mucho éxito", indica Francisca, añadiendo que "en un futuro" se llevará un par de barritas con polvos de grillos , uno de los productos más baratos de la gama que aún así tiene un coste de 2 euros por unidad (50 euros el kilo). Las hay de canela y manzana y de chocolate negro.

Desde Carrefour la apuesta por estos productos se ve como una oportunidad de "diversificar la oferta" alimentaria de la cadena, en palabras del director de Carrefour Los Patios, Miguel Ángel Marín. "Son productos que son respetuosos con el medio ambiente porque producen un 99% menos de gases con efecto invernadero y su producción no es nada contaminante y se requiere muy poca agua, por eso hablamos de que son productos sostenibles". En dicho centro se han realizado diversas degustaciones de los productos recién importados, y tenido una acogida positiva: "La aceptación del público [en la degustación] es espectacular. Y nos está sorprendiendo la expectación que está levantando en todo el país, gracias a eso todo el mundo se está animando a probarlo".

Los insectos tienen una elevada cantidad de nutrientes, ricos en Omega 3 y Omega 6, con aminoácidos esenciales como las vitaminas D1, D2 y D3, y son ricos en hierro. En el caso de la gama que ofrece Carrefour son productos que están elaborados con "ingredientes procedentes de la agricultura ecológica", como señala Marín, quien añade que antes de probarlos "tenía los mismos prejuicios que puede tener la mayor parte de la población española" y que tras degustarlos "me di cuenta que es un producto sabroso, la sensación es como un snack o fruto seco con un sabor de fondo como a marisco que me ha gustado".

En países como Tailandia la industria de la alimentación basada en insectos mueve unos 50 millones de euros al año. Y en China son cada vez más considerados como un manjar. Pero queda mucho aún para llegar a esa tesitura, en la que incluso las termitas o las cucarachas están incluidas en el menú de degustación.