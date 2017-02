José ya tiene sus galones

Ni sus 87 años ni la violencia con la que le ha tocado lidiar durante casi media vida le han arrebatado la portentosa memoria sobre su etapa en la Policía Local de la que ayer hizo gala durante la celebración del 175 aniversario del Cuerpo. José García Gálvez recuerda desde los fríos inviernos en que, subido en un taburete con un capote blanco de hule tenía que regular el tráfico mientras el agua entraba por la sisa, hasta la boda gitana que se celebraba en la plaza Santa María, donde le propinaron un navajazo. "Cuando llegué, se estaban matando vivos. Saqué la juanita, mi defensa. El marido me dio una puñalada. Tuvieron que llevarme al -antiguo- Hospital Noble. Me he llevado muchos porrazos y puñetazos", relata.

Después de un par de décadas con el uniforme colgado y sin ningún reconocimiento extraordinario, ayer, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le hizo entrega de unos galones oficiales de antiguo cabo que en el año 1968 le concedieron tras proclamarse campeón de Europa de Regulación de Tráfico en Barcelona y que nunca llegó a recibir. "He sido el policía que mejor reguló el tráfico y el primero que fue a Torremolinos de servicio. No me esperaba el homenaje, pero todo llega", narra José, rodeado de un nutrido grupo de agentes jubilados orgullosos de haber patrullado con él.

Las estadísticas de los años 50 reflejan la desarticulación de mataderos clandestinos

Pese a la agitada época que le tocó vivir, el policía asegura que "nunca en la vida ha habido tanta delincuencia como ahora", y pide a los efectivos "que sean sensatos y sepan cumplir con su obligación", dando, eso sí, "a cada uno lo suyo", pero con "mucho cuidado" y "recelo" cuando se enfrenten a los malhechores. Y como ejemplo de ese peligro recuerda las tragedias que acabaron con varios compañeros. "Pobre José Luis. Le pegaron con la culata de una escopeta en la cabeza y lo tiraron al suelo. Le quitaron el revólver y le dieron varios tiros. A otro de ellos, King Kong, le hicieron polvo el hígado y el bazo en la puerta de la Feria", relata.

Su nuera Mari Carmen, también policía local, cuenta que José no es sino una "institución", su "maestro". "Hicimos varios servicios cuando me destinaron en la zona norte. Entré con muchas ganas y me decía: 'Piano, piano. Observa, analiza y actúa. Aprendí mucho en la calle", recuerda la mujer, que lamenta que este veterano hasta ayer solo recibiera "palmaditas en el hombro".

Junto a él ha librado varias batallas, como la de salir, aunque con dificultad, emocionalmente ilesa de los episodios protagonizados por menores. La agente cuenta que se incorporó a la brigada K del Cuerpo allá por los años 80 tras la detención de un hombre que agredió sexualmente a una menor de 14 años en una Semana Santa en los jardines Picasso. "Hice un retrato robot a mano alzada con las indicaciones de la niña. He vivido anécdotas graciosas, pero también tensiones fuertes", explica.

También Francisco Bueno, que en 2007 estrenó la etapa dorada de la jubilación, repasa las anécdotas que han jalonado su carrera. Nada tiene que ver la Policía de 1971, cuando ingresó en el Cuerpo, con la actual, moderna y adaptada a los nuevos ilícitos. "Estábamos incomunicados. Si nos encontrábamos en El Palo y queríamos hablar con otra Jefatura teníamos que echar 5 pesetas en una cabina de teléfono o coger el autobús. Cualquier tiempo pasado no fue mejor", manifiesta.

También los delitos han experimentado una notoria evolución. El pequeño hurto, ese que, en palabras de Francisco, se cometía por necesidad, derivó en el robo de radiocassettes en los vehículos. Las estadísticas de los años 50 reflejan otras intervenciones como la venta de carne a domicilio, que se saldó con la desarticulación de varios mataderos clandestinos. "La Policía ha avanzado al ritmo de los tiempos, al nivel de la sociedad, en una lucha por superar la inteligencia de los delincuentes", sostiene el agente.

Otro de los veteranos, Eduardo Andrade, señala orgulloso la vitrina que alberga un reportaje sobre las tres generaciones de su familia que la Policía Local ha preparado. La exposición, que abarca los 175 años de historia del Cuerpo y puede visitarse hasta el próximo día 18, recoge vehículos antiguos o el propio acta funcional del 1842. Con motivo del aniversario, ayer se llevaron a cabo distintos actos emotivos en el Ayuntamiento, entre ellos un reconocimiento a los jubilados y a aquellos que portaron la placa de la Policía, con una especial mención a los diez agentes que dieron su vida en acto de servicio.