Kilos frente al espejo de la crisis

Más que un mal sueño para olvidar, más que un desagradable espejismo que borrar de un manotazo, la crisis sigue siendo el espejo en el que se miran a diario miles de familias en la provincia de Málaga. "Estamos desbordados, no podemos atender a todos lo que nos lo solicitan", dice Joaquín Jiménez, vicepresidente de Bancosol. Por eso, siguen siendo necesarias las campañas como la que se ha llevado a cabo este fin de semana. Aunque aún se está recibiendo y pesando mercancía, se estima que se han reunido entre 550.000 y 600.000 kilos de alimentos en la sexta Gran Recogida. Esto supone superar la cifra del año pasado -535.000 kilos- a pesar de haber contado con 30 establecimientos menos por cuestiones logísticas.

Unos 3.500 voluntarios han colaborado en esta cita solidaria. A ellos se sumarán otros 1.000 que trabajarán durante el próximo mes en las labores de clasificación, en turnos de mañana y tarde. A medida que se clasifican los paquetes ya pueden distribuirse a las 49.000 personas de la provincia que atiende Bancosol a través de 220 asociaciones. "El balance ha sido muy positivo, no hemos tenido ninguna incidencia sólo anécdotas muy bonitas, se ha hecho un gran esfuerzo para superar las cifras del año pasado", comenta el vicepresidente de Bancosol.

"Hemos dejado de hablar de la crisis, hay otros temas que han absorbido la atención, pero sigue ahí y las personas que han caído en el hoyo pasará mucho tiempo hasta que salgan de él", considera Joaquín Jiménez. Y subraya que "la gente que ahora ha encontrado un trabajo no garantiza que pueda salir de la pobreza, porque con un sueldo de 800 euros, después de pagar el alquiler o la hipoteca y las facturas, no les queda ni para comer". La entrada de los hijos en el colegio supone un momento crítico porque, como señala el vicepresidente de Bancosol, no tienen para asumir gastos extraordinarios, "ni casi para cubrir lo básico".

Con esta Gran Recogida cubren el 10% aproximadamente de todo lo que entregan a lo largo del año, "nos da para un mes y medio de ayuda", apunta y pide menos arroz y pasta. Al contrario, lo que más se necesitan son latas de conserva, de guisos, de pescado, potitos, otros alimentos infantiles y aceite. "Hay muchas familias que no tienen ni para hacer la comida o calentarse, no disponen de lo necesario para hacer un guiso y hay que ser consciente de ello", comenta Jiménez. "También el aceite es muy necesario pero se ha puesto a un precio que ya ni lo dan, tenemos que hacer campaña en alguna almazara porque es muy difícil conseguirlo", agrega. En cuanto a los potitos, lo demandan igualmente para ancianos. "Aunque es bien recibido todo", aclara.

Después de esta campaña llegan otras en colegios y cadenas comerciales, además de las donaciones de productores, fabricantes, cooperativas y centros de distribución. Para Bancosol también es importante que se cambie la mentalidad en el hogar. "En España tiramos a la basura 7,7 millones de toneladas al año, es un despropósito vergonzante, porque frente a eso tenemos a la población necesitada y el coste ecológico que supone el despilfarro que acaba en el contenedor y mucha culpa de ello la tiene la fecha de consumo preferente", dice Joaquín Jiménez. "Lo que se tira cubriría las necesidades de todo el año y un 42% del despilfarro se produce en los hogares", concluye. En el último Informe de la Pobreza se señala que el 41% de la población andaluza está en exclusión o riesgo de exclusión.