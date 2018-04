Lograr el peso ideal sin torturarse es posible

Federica Trombetta acaba de publicar su primer libro, Póker a la dieta (Editorial Desclée de Brouwer). La recién estrenada como escritora comenzó su trayectoria licenciándose en Biología. Si bien es cierto que vale cualquier dieta cuando se avecina la operación bikini, la experta quiere con su publicación mostrar los errores que se cometen a la hora de querer bajar de peso. El principal mensaje que lanza va encaminado hacia la manera de vivir el proceso de adelgazamiento como un curso agradable. "En realidad, lo que ofrezco es un juego, un entretenimiento en el que la persona puede jugar y aprender herramientas y aplicarlas a su vida para poder disfrutar de este proceso y, al fin y al cabo, que alcanzar su peso ideal sea nada más que una consecuencia natural de haber podido disfrutar de esta transformación", señala la escritora.

La autora deja claro que una dieta sana no debe ser estricta, ni algo temporal, debe ser un estilo de vida. Es importante aprender a comer de forma saludable y sobre todo disfrutar de la comida. Trombetta no cree en las dietas milagro y mucho menos las aconseja. La coach expresa que lo mejor es empezar a cambiar pequeños hábitos del día a día, para no obsesionarse y pasarlo mal. Cambios como reemplazar el pan blanco por el integral, eliminar los refrescos de las comidas, el abuso de comilonas precocinadas, golosinas, dulces... "Todo esto no nos beneficia en absoluto y no es saludable". "Tampoco favorece el estrés. Provoca atracones. Es recomendable estar tranquilo y en armonía", reseña.