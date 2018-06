Luz de esperanza para los cetáceos

Hay 21 especies de cetáceos que transitan por el mar Mediterráneo, aunque son nueve las que residen habitualmente en él. Pero son muchas las amenazas que pesan sobre estos mamíferos marinos. La contaminación, la sobrepesca y el tráfico marítimo les afecta hasta el punto de que cinco de ellas aparecen como amenazas en la lista roja de especies amenazadas que elabora desde 1963 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). No se sabe a ciencia cierta cuál es el estado de sus poblaciones en todos los países bañados por las aguas mediterráneas y ahora por primera vez se hará un censo general para conocer la realidad y poder adoptar medidas encaminadas a su protección.

Y en esa tarea Málaga será uno de los puntos desde donde partirá la campaña internacional The Song of the Whale, que coordinada por Accobams (Acuerdo sobre la Conservación de Cetáceos del mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona atlántica contigua), se llevará a cabo de forma simultánea durante los dos próximos dos meses en 21 países. Cinco barcos, ocho avionetas y, al menos, un centenar de observadores participarán en el que será el primer estudio a gran escala de los cetáceos en el Mediterráneo. Así lo explicó ayer en Málaga la secretaria ejecutiva de Accobams, Florence Descroix-Comanducci, durante el lanzamiento de la campaña coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Océanos y que destacó que se trata de "un proyecto sin precedentes a escala mundial que supone un desafío técnico, humano y de colaboración de gobiernos".

Hace ya 15 años que se comenzó a dar forma a esta idea, que costará unos cinco millones de euros, y que servirá para obtener los resultados que posteriormente "permitirán a los países adoptar medidas de protección adaptadas". La dificultad radica en que, dado que los cetáceos son especies migratorias, el estudio se debe afrontar de forma simultánea en todo el Mediterráneo, aunque también se aprovechará para observar el estado de las tortugas, las aves marinas y también la contaminación por plásticos al ser una de sus principales amenazas.

De hecho, el presidente de Accobams y embajador de Francia para el Medio Ambiente, Xavier Sticker, destacó ayer la importancia de tener áreas marinas protegidas en el Mediterráneo y reforzar la protección de los cetáceos porque "son iconos de los ecosistemas". "Es una responsabilidad común porque los animales no conocen fronteras", resaltó. El principal buque de la campaña The Song of the Whale llegó el jueves al puerto de Málaga desde donde iniciará, por el mar de Alborán, su exploración del Mediterráneo occidental. Mañana partirá hacia esa apasionante misión que le llevará por Túnez, Argelia, Francia o Italia, entre otros, en busca de cetáceos.