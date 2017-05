Málaga acogerá en junio la mayor cita europea inversora de tecnología

La Costa del Sol será sede, entre el 7 y 8 de junio, del EBAN Málaga 2017 Congress, organizado por la European Business Angels Network Association de manera anual y que reúne a medio millar de inversores y 130 empresas emergentes para generar encuentros profesionales en torno a la innovación y nuevos proyectos. Asimismo, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) acogerá distintos encuentros de inversión y emprendimiento.

El evento se presentó ayer y contó con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el de Marbella, José Bernal; el vicepresidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el presidente de la Asociación de redes de Business Angels de España (Aeban), José Herrera, y la directora de EBAN Málaga 2017 Congress, Anna Longoni.

De la Torre destacó tanto el peso de España en la red europea que lo organiz a-The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and Early Stage Market Players- como el de la provincia de Málaga en la Asociación de redes de Business Angels de España (AEBAN). "Málaga tiene una gran capacidad de atraer inversores, una capacidad que debemos hacer operativa e introducirla en el proceso de creación de riqueza y generación de empleo y oportunidades, no solo para los emprendedores de nuestra provincia sino también a todos los que quieran venir aquí por los muchos atractivos que les ofrece nuestra ciudad", avanzaron.

Eventos como EBAN Málaga 2017 Congress contribuirán, según el regidor, a la consecución por parte de Málaga de uno de los "mejores ecosistemas de innovación del mundo, consiguiendo factores tan importantes como talento, capital semilla y visibilidad".