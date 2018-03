Málaga, el octavo reino

El Rey en el Norte aguarda pacientemente para acceder al salón. Por fortuna, dentro no se encuentran los Frey y sus compinches sino alguien mucho menos dañino: el entrañable Hodor. Las dos horas de espera -en el mejor de los casos- para posar junto al grandullón de Invernalia, ese personaje querido y admirado por todos los fans de Juego de tronos que interpreta el norirlandés Kristian Nairn, les mereció la pena a los aficionados que se reunieron en el Palacio de Ferias y Congresos. Un encuentro de apenas cinco segundos que a muchos seguidores marcará eternamente. Ayer, todo pasaba a un segundo plano frente a ese instante ansiado. Incluso el examen de Física y Biología que un grupo de estudiantes de 2º de Bachillerato tendrá que capear hoy con más fortuna que estudio. "Ya nos hincharemos de tomar café. Es algo exclusivo conocer a un actor de Juegos de Tronos. Una oportunidad única", expresaba convencida una de las jóvenes mientras respondía, casi enojada, a la cuestión que planteaba alguien muy poco versado en los Siete Reinos: "¿Pero quién es ese Hodor?". "Esa pregunta es pecado. Lloré con su muerte", contestaba. A renglón seguido, el grupo de estudiantes iniciaba un debate de difícil interpretación para cualquier profano en la materia. "Cuando me dijeron que el arranque de la nueva temporada se prolongaría me quería morir. Creo que quieren preparar algo gordo", auguraba uno de los amigos.

Por el Palacio pululaban multitud de Danaerys, en sus diversas encarnaciones: reina de los dothrakis, madre de dragones… La más pequeña no superaba los cuatro años. Mientras tanto, en la cola, los seguidores esperaban su turno para inmortalizar el posado con Nairn. Alguno había tenido la suerte de toparse horas antes en el aeropuerto de Málaga con el personaje, que protagonizó una muerte épica y llorada. "Había ido a recoger a mi madre y lo vi. Me hice una foto con él y le dije que le esperaba por la tarde. Creo que, con mi inglés, no me entendió. Ha sido un doble regalo que me ha dado la vida", manifestaba otra joven. Una de sus acompañantes recordaba después el día en el que le pidió, como delegada de clase, a una profesora de la carrera que estudia que cambiara el examen que tenía previsto un lunes dado que la noche anterior emitían un capítulo de la serie. "Vi las cuatro primeras temporadas en menos de una semana y después esperaba hasta las 3 de la mañana", relataba orgullosa.

Hacia las 16:30, el público se deshacía en aplausos para recibir al fiel sirviente de Bran Stark. "¡Me ha tocado! Voy a tatuarme la foto que nos han hecho", bromeaba uno de los primeros jóvenes que había subido al escenario para posar junto a un Hodor con camiseta negra y pantalón oscuro que no perdió la sonrisa ni siquiera después de la vigesimoquinta foto pero que, eso sí, se vio obligado a hacer un break de apenas unos segundos para reponerse del calor que parecía sufrir. "Ha sido corto pero intenso. Desde que empecé a ver la serie me encantó su papel", recalcaba otra joven que enfilaba la salida de Freakcon, la II Convención internacional de manga, cómic, series y videojuegos, que el Palacio de Ferias y Congresos ha acogido este fin de semana. "A mí me ha dicho: 'Oh, thank you", narraba una de las pocas fans que se había atrevido a ofrecerle un obsequio. Habrá que esperar a que Hodor regrese para ver si tienen la suerte de que les firme un autógrafo.