La ONCE ofrece 25 actividades para compartir la experiencia de los ciegos

La semana de la ONCE se celebra desde este lunes al domingo con un total de 25 actividades de distinto ámbito, todas abiertas al público, en siete localidades malagueñas y cuyo objetivo es dar a conocer a la ciudadanía la experiencia vital de las personas ciegas. Málaga capital y los municipios de Antequera, Fuengirola, Marbella, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga participan este año en la segunda edición de esta semana, cuyo lema es 'Tú y yo tenemos mucho que ver', donde se invita a la ciudadanía a "compartir el pulso y la experiencia vital de las mujeres y los hombres que forman parte de ONCE en Andalucía".

Así lo indicó la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, quien participó junto al alcalde, Francisco de la Torre; la delegada de Igualdad, Salud y Política Sociales de la Junta, Ana Isabel González; el diputado el diputado de Participación y Cooperación Internacional, Felix Lozano; el director de la ONCE en Málaga, José Miguel Luque, y el consejero territorial, Marcelo Rosado, en la presentación de esta Semana de la ONCE. La primera actividad ha sido la presentación de la tifloteca de la ONCE de Málaga, un nuevo concepto de biblioteca para las personas ciegas; a la que sigue la inauguración de una exposición de artistas afiliados. Este martes tendrá lugar una jornada con empresarios para mostrarles el nuevo modelo empresarial de Ilunion y que conozcan las ventajas de contratar personas con discapacidad. Mañana tendrá lugar un encuentro con profesionales para abordar la situación de los afiliados a la ONCE y habrá una representación teatral de la agrupación Malecón, integrada por actores ciegos y con discapacidad visual grave. El jueves será en la céntrica calle Alcazabilla de la capital el circuito movilidad con bastón y antifaz. El viernes tendrán lugar unas jornadas de sensibilización sobre turismo accesible y se reconocerá a personas colaboradoras de la ONCE en la clausura de esta semana.