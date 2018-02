Pablo Ráez, un cuento prende su llama

La vida no se entiende sin la muerte. Y esa dualidad indisoluble, tan dura de aceptar por todos, es la que centró el mensaje del malagueño Pablo Ráez. La madurez con la que un chico de 20 años enfrentó el cáncer, disfrutó de cada momento y le dio la importancia justa a cada cosa fue un verdadero puñetazo en la cara para todos los que quisieron escucharlo. Puede que sin pretenderlo, sus frases se convirtieron en lecciones conmovedoras y vitalistas que arrancaron sonrisas y lograron que en Málaga la donación de médula creciese un 1.300%. Al periodista José Luis Malo le tocó la fibra nada más conocer su historia. Aunque el dardo le atravesó por completo cuando lo escuchó y trató en persona, en diciembre de 2016. En ese momento pensó que un libro que contase su historia, o quizás su mensaje, sería una buena idea para amplificar su labor de difusión que ya se había hecho viral en las redes sociales. Y también, por qué no, conseguir fondos para la investigación.

Pablo falleció el 25 de febrero y no dio tiempo a que el proyecto se hiciese realidad. Sin embargo, el propósito no quedó en el olvido con su desaparición. El periodista siguió convencido de que necesitaba hacer algo más allá de haberse convertido en donante de médula. Le vino la idea de un relato, le dio vueltas, lo pulió, le pidió colaboración a dos amigos, al dibujante Antonio Berrocal y al diseñador y periodista Fran Romero y ellos le brindaron las ilustraciones y la maquetación. El resultado ha sido un cuento solidario titulado A lágrima viva. En sus 28 páginas sigue prendida la llama que encendió Ráez en vida y el 100% de los beneficios de su venta irán destinados a la Fundación Josep Carreras. El libro se presenta el próximo 23 de febrero en la sala Forum B del Hotel AC Málaga Palacio.

"Creo que es mucho más fácil pedir colaboración a través de un libro que de una hucha, la idea era buscar una fórmula atrayente para que la gente se implicara, el libro va a costar 15 euros y todos los beneficios van a ir destinados a la fundación Josep Carreras", explica su autor, que pretende que el libro y el icono que lo impulsó sean realmente los protagonistas. "La misma importancia tengo yo que quien compre el libro, la solidaridad es una cadena y todos los eslabones son igual de importantes", considera.

Para poder sacar el mayor margen posible de beneficios de cara a la donación el autor recurrió a la autopublicación y es Gami Editorial, una firma de Granada, la que lo edita. En la primera tirada se imprimirán 200 ejemplares que se venderán in situ el día de la presentación y a través de internet. "Estoy convencido de que se hará una segunda edición, entiendo que es un libro para los malagueños que han vivido más de cerca la historia pero al final su caso se hizo viral, todo el mundo lo conoce y no se sabe desde fuera cómo puede funcionar", apunta el periodista. También tiene claro, dice, que "no soy escritor y soy muy consciente de mis limitaciones, la historia es la excusa para que la gente done y creo que es una buena idea porque ayuda a visualizar la causa". Sostiene José Luis Malo que hay miles de motivos por los que luchar y es muy difícil de poder estar en todos los frentes pero "él se convirtió en un símbolo, en un icono y ese impulso no se puede perder".