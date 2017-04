"Podríamos hacer una jornada cuyos horarios beneficien a todos"

-¿qué valoración hace de la pasada estación de penitencia de la cofradía del Cautivo?

-Tenemos que mostrarnos satisfechos. Creo que es justo y legítimo que lo hagamos. La cofradía cumplió con su obligación de dar público testimonio de fe. Hemos dado un salto de calidad en la forma de llevar a nuestras imágenes en sus tronos y en la calidad de las bandas. Cuando fue necesario, tras el incidente de calle Carretería, dimos nuestra mejor versión y fuimos capaces de recomponer la procesión en 15 minutos. Sufrimos bajas en las filas de nazarenos y entre todos, junta de gobierno y hermanos que ya no ostentan responsabilidad en la junta, conseguimos prestarnos ayuda recíproca, olvidarnos de cualquier diferencia y estar todos a una para poder superar este momento que fue crítico.

-¿Qué cambios había introducido la Hermandad de cara al Lunes Santo?

-Por una parte, la salida del cortejo desde la iglesia de la Trinidad, que nos permitió una mayor organización, mayor orden y tranquilidad. Conseguimos un lugar de encuentro para que pudiéramos dedicar a los hermanos unas palabras antes de salir. Viene a reforzar la pedagogía que habíamos aplicado antes de Semana Santa con las reuniones con los nazarenos. Otro cambio fundamental era reducir nuestro tiempo de paso a 75 minutos. Teníamos 90 asignados en las reuniones de horarios e itinerarios, voluntariamente cedimos 15 para demostrarnos que podíamos conseguir pasar en menos tiempo. Y no sólo lo redujimos en el papel, sino que en la tribuna oficial hicimos 68 minutos.

-¿Cómo vivió los hechos ocurridos en Carretería?

-Con mucha preocupación, inquietud e indignación. No sabíamos inicialmente qué había ocurrido. Ambas secciones sufrieron las avalancha, pero la de la Virgen tuvo mayores consecuencias porque se encontraba en Méndez Núñez, que es un espacio más reducido y con menos salidas para la multitud que corría despavorida. La procesión fue arrasada por la estampida. Sentí preocupación por los nazarenos porque habían sido empujados, tenían contusiones y magulladuras. En ese caso lo de menos son los enseres, aunque hemos sufrido desperfectos. Lo más importante son las personas, algunas incluso buscaban a sus hijos en la procesión y que no aparecían porque la comisión externa refugió a los más pequeños hasta que pasó todo. La escena fue dantesca, me niego a reducirlo a una simple anécdota. Fue lo peor que le podía haber pasado a una cofradía en la calle. Fue muy duro comprobar cómo la procesión, que hasta ese momento estaba discurriendo de manera muy positiva y estábamos disfrutando en la calle, en un abrir y cerrar de ojos se desvaneció por unas circunstancias ajenas.

-En estos días se ha dicho que el incidente podía haber ocurrido en cualquier momento y lugar. ¿Influye la calle, la hora, lo que mueve el Cautivo…?

-Si hay alguna víctima de la estampida fue el Cautivo. ¿Le podía haber pasado a cualquiera, en cualquier calle y a cualquier hora? Seguramente sí, pero en este caso le ocurrió al Cautivo en Carretería y a la hora de siempre. Episodios que atentan contra el orden público, conflictos y peleas a altas horas de la madrugada del Lunes Santo hemos vivido todos los años, incluso con navajas de por medio. Gracias a Dios sí se contó en esos casos con presencia policial. Hacemos estación de penitencia una vez que salimos del recorrido oficial por unas calles que no son en ningún caso recomendables. Insistimos en ese discurso, tiene que ver la hora porque las tres de la mañana no son las tres de la tarde. De noche hay personas que no están allí para ver procesiones, sino para otras cosas. Quienes estamos más indefensos somos los miembros de una procesión, los nazarenos fundamentalmente.

-Con respecto a la ocupación de la vía con sillas particulares, ¿qué opinión le merece?

-Según las investigaciones policiales pudieron ser el detonante del conflicto. Existe un bando municipal donde no se permite la colocación de estos elementos en la vía pública y que taponan el paso en ocasiones. No se trata de imponer sanciones, sino de evitar el daño por falta de seguridad.

-En este contexto, ¿en qué situación se encuentra la cofradía, en qué trabaja?

-La junta de gobierno tiene el beneplácito de un cabildo de hermanos, desde que Juan Partal era hermano mayor, para negociar la mejora del horario de la Cofradía. La hermandad está convencida de que es necesario un cambio de horario en todos los sentidos para evitar situaciones como ésta. Confiamos que ese nuevo recorrido oficial que se está estudiando en la Agrupación sea una realidad en 2018. No sólo porque sea positivo para el Cautivo sino para toda la Semana Santa. Humildemente pensamos que necesita un revulsivo. No podemos pretender que la sociedad se adapte a nosotros. Toda Málaga ni nos espera ni nos comprende. Cautivo acude a la Agrupación desde hace más de una década porque tiene un problema que puede ser de la hermandad pero que necesita resolver con la colaboración de todas. Intentaremos que, con toda la humildad, mesura y sosiego, se pongan soluciones. Cautivo ha demostrado que su problema ya no son las promesas ni el tiempo de paso. Tarda prácticamente en pasar lo mismo que otras cofradías. Pedimos que se abra un debate, un estudio serio y riguroso de la situación y se aplique la solidaridad cofrade si es posible.

-¿Qué situación encuentra en el resto de cofradías de la jornada de cara a los horarios e itinerarios?

-Al día siguiente pude recibir el apoyo del presidente de la Agrupación y de muchos otros hermanos mayores. Hemos podido hablar aún poco y entiendo que las declaraciones que hice en caliente el Lunes Santo no hayan sentado bien pero no quiero que desvíe la atención de lo que realmente es el problema. Al día siguiente matizamos en una nota de prensa y en todas las intervenciones: somos Agrupación y acudimos a ella y a la solidaridad de las cofradías para encontrar una solución. Llevamos años reclamando un orden racional en el Lunes Santo. Igual que no creemos que un día de diario el Cautivo se deba encerrar a las seis de la mañana tampoco entendemos que las primeras tengan que salir tan pronto. Haciendo una reestructuración podríamos mejorar un día muy atractivo con cofradías muy diversas. Todas son capaces de atraer muchos devotos y cofrades a las calles. Podríamos hacer una jornada que se organice en horarios que nos mejoren a todos. Siendo un día de diario pedimos la venia a las 00:30.

-En la cofradía del Cautivo, ¿cómo han reaccionado los hermanos?

-En el momento de la avalancha hay que destacar la capacidad de reacción y respuesta que tuvimos. Todos, absolutamente todos, nos pusimos a recomponer la procesión para comenzar la marcha lo antes posible. En apenas 15 minutos lo conseguimos y eso como hermano mayor me llena de satisfacción. A partir de ahí ha habido hermanos que han dudado del cambio horario, aunque que el objetivo es conseguir un beneficio para la cofradía y su futuro. Cada uno es libre de expresarse como estime oportuno, eso sí.

--En unos meses se producirá además la restauración de Jesús Cautivo…

-Creo que para un devoto del Cautivo un solo día sin poder visitarlo en San Pablo es mucho tiempo, y van a ser cinco meses. Se trata de una restauración imprescindible. El Señor necesita una intervención en el sistema de anclaje a la peana, hay que sustituir las barras metálicas por otro sistema que el profesor Miñarro ha aplicado ya en otras imágenes. Nos ofrece todas las garantías y la confianza.