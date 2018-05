Premio a la educación emprendedora

El CEIP Andalucía de Fuengirola ha recibido el Premio Escuela Emprendedora 2018 que entrega por primera vez la Fundación Princesa de Girona con el objetivo de recompensar el esfuerzo de los docentes que apuestan por la innovación educativa en sus centros. "A partir de ahora este colegio será un referente para muchos colegios de España que van a querer imitar su sistema de trabajo", aseguró el presidente de la Fundación, Francisco Belil, quien ayer hizo entrega del galardón a los representantes del centro en un acto al que también asistió la delegada territorial de Educación de Málaga, Patricia Alba, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, entre otros. "La innovación que han aportado ellos, la forma de enseñar que tienen, la diversidad cultural que hay aquí y lo bien que se han podido integrar, todo ello en un ambiente de armonía y de avance, son algunos de los motivos por los que el jurado ha seleccionado a este centro", explicó Belil, quien recalcó que "lo que queremos con este premio es darles visibilidad en todo el territorio nacional para que otros colegios lo tomen como referencia".

Entre las diferentes iniciativas educativas del centro, enmarcadas por una metodología innovadora y vanguardista a través de un aprendizaje cooperativo y colaborativo, destacan el proyecto El Noticiero. Se trata de un proyecto de televisión escolar plurilingüe donde los alumnos del centro se ponen en la piel de los periodistas ya sea en español, inglés, francés o incluso en lenguaje de signos y en el que han llegado a entrevistar a artistas de la talla de Dani Rovira. Aunque lo que se ve en el canal de Youtube no es más que el final de un proceso donde se van recopilando noticias, contenidos que se desarrollan en las clases, proyectos o efemérides, y que se emite con una periodicidad quincenal o mensual, en función de los contenidos. El último, se emitió hace apenas una semana y los alumnos ya preparan el guión para el próximo noticiario. Giorgio, de cuarto de primaria, es uno de los tres presentadores de esta edición. "De mayor me gustaría ser astrofísico pero también me gusta ser periodista aquí en el cole", expresó.

También destaca el proyecto de debate académico en el que se desarrolla en el alumnado la capacidad crítica y de argumentación. '¿Deben los niños de nuestra edad tener teléfono móvil?' fue el tema central del debate de este curso. El centro también colabora con la Universidad de Málaga en programas pioneros de investigación como son el desarrollado por el grupo Leeduca, dentro de un amplio abanico de oferta de la calidad educativa pública. "Este premio reconoce nuestra trayectoria y también es un regalo para nosotros este años que el colegio cumple su 40 aniversario", indicó su director, Francisco José Gutiérrez, quien agregó que la filosofía de la escuela está basada "en el trabajo en equipo, nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión".

Por su parte, la delegada de Educación en Málaga, Patricia Alba, destacó que se trata de un centro "completamente pionero e innovador". "Estoy convencida de que se va a convertir en un referente. Son merecedores de este reconocimiento, tanto por las prácticas innovadoras, que hace que el alumnado aprenda de otra forma, y además de educar y de aplicar conocimientos también se hace una educación en valores".

"Es un día importante para nuestra ciudad, porque este colegio ha sido reconocido por una fundación a nivel nacional. Como alcaldesa, y antigua alumna de este centro, es un motivo de satisfacción", manifestó también la regidora de Fuengirola, Ana Mula.