"Quiero hacer un pregón familiar, cercano y con un puntito de guasa"

"Cuando recibí la llamada del alcalde para dar el pregón, tuve que comprobar si estaba usando mi teléfono móvil porque no me lo creía". María del Mar Rodríguez (Málaga, 1975), más conocida para el público como Lamari de Chambao, es una persona "feliz" por los retos profesionales que se le avecinan. Y, pese a su incredulidad ante la petición de De la Torre, ella va a ser la encargada de dar el pregón que dará el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga. Será una noche que no olvidará, ya que también protagonizará junto al resto de Chambao el concierto de inauguración. El último en la capital con un grupo que se disolverá a partir del año que viene, para dar paso a la carrera de la artista en solitario.

-El concierto que dará en la madrugada del día 12 de agosto en La Malagueta va a ser el último que tenga en Málaga con Chambao. Se tratará de una noche doblemente especial para usted.

Voy a intentar hacer mi nuevo disco con mucho cariño y estilo, así que mi deseo es que sea bien recibido"

-Totalmente, y no puede ser ni en un mejor sitio ni en mejor época. Además, es gratuito por lo que pueden venir todos los malagueños que quieran. Para mí es como un último concierto de Chambao a lo grande. Va a ser una de las noches más especiales, porque es el primer día de la Feria y siempre todos los malagueños lo esperamos como la gran apertura de las vacaciones, ya no se suele trabajar o al menos se intenta coger algunos días libres, y cada uno puede estar a su rollo.

-¿Qué se le viene a la cabeza cuando piensa en la Feria?

-Se me viene 'pescaíto', playa, olor a biznagas, bailar, familia, colegas y estar siempre en un ambiente de festejar. Yo la Feria siempre la he vivido con mis amiguitas y mis colegas y con mi familia. La cosa era quedar en determinada caseta y comer y bailar. Eso es lo que sigue siendo en realidad.

-¿Y vive la Feria con la misma ilusión que cuando solía salir con sus amigas y su familia?

-La vivo con una ilusión distinta. Me hace mucha ilusión que Málaga siempre festeje sus fiestas por todo lo alto, pero para mí es distinto porque cuando estaba en el instituto no había nada comparable al acontecimiento de la Feria. Durante el día me quedaba dormida porque trasnochaba muchísimo, pero después iba al centro con mis amigas y de ahí al Real. El grupo que más veía era Tabletom, que siempre estaban en la caseta de la Juventud. Ahora sí que es cierto que no paso tanto tiempo en la Feria y por eso te decía que lo vivo de manera diferente.

-¿En los últimos años ha tenido la oportunidad de estar por aquí en Feria o le ha coincidido trabajando?

-Bueno, en los últimos años me ha pillado casi siempre media Feria aquí y la otra media fuera. Al fin y al cabo el verano es la época en la que más demanda de trabajo tengo. Pero si había algún concierto durante esa semana que me gustara sí que me he pasado, o sino he estado en casetas cenando alguna noche, o incluso por el centro para quedar con la familia y pasar el día. Pero incluso en los años más ocupados intento siempre ir por lo menos un día.

-Una idea específica que quiera transmitir en el pregón de la Feria.

-Bueno, no lo tengo redactado todavía, ni siquiera pensado, pero quiero hacer un pregón familiar, cercano y que tenga su puntito de guasa, con humor. Porque al final te dan 10 minutos y eso tiene una tarea, porque es un monólogo y no quiero que la gente se me aburra y bostece. Quiero contarle a la gente cómo he vivido la Feria, cómo ha ido ha evolucionado la Feria -siempre a mejor-, y meterle el puntito de humor, que al fin y al cabo es parte de mi personalidad. Quizás incluyo alguna canción, pero es algo que no sé todavía.

-¿Con qué se queda de estos 16 años que ha durado Chambao?

-Me quedo fundamentalmente con la música que he hecho y con todas las personas que han pasado por mi vida en estos años. Ha sido una década y media intensa, el mundo de la música es así y me encanta.

-Ha dicho en unas cuantas ocasiones que 'Nuevo ciclo', su último disco, ha sido un "despertar musical" para usted.

-Sí, pero hay que aclarar algo. Yo llamé al disco Nuevo ciclo porque no incluí en las composiciones la parte electrónica, porque hasta ahora Chambao siempre ha sido la fusión de la electrónica y la música de raíz. Y le puse al álbum ese nombre solo por este motivo. Hay gente que le ha metido un marco filosófico y han divagado que lo denominé Nuevo ciclo porque me iba a ir de Chambao, pero no. Eso llegó después. Fue cuando empecé a hacer la promoción y los conciertos de este disco cuando decidí que tenía que dejar Chambao, porque si cada día me alejo más de lo que es el flamenco chill [el estilo musical característico de Chambao] se debe a que quiero hacer mucha más música. Pero tampoco quiero defraudar a al fan de Chambao que siga ese flamenco electrónico.

-No va a haber, por tanto, ruptura total con Lamari de Chambao, ¿verdad?

-Tengo que reconocer que no tengo ni idea de como irá el primer disco de Lamari en solitario porque estoy en ello, pero no lo quiero limitar. No le voy a poner un nombre al estilo de música que haga, va a ser simplemente eso, música. Tampoco tengo mucha idea como irá a nivel de letra, de producción de la música y demás. Pero lo que está claro es que tengo libertad de componer, que es lo que buscaba.

-Un deseo para la nueva etapa en solitario que comienza a partir del año que viene.

-Es maravilloso poder seguir con la música, pronto desde un nuevo enfoque, pero mi mayor deseo es que lo que vaya a hacer le llegue a la mayor cantidad de gente posible, cuanta más, mejor. Y sobre todo que guste. Cuando haces un nuevo proyecto siempre tienes los dedos cruzados y estás pensando en si los que te siguen aceptarán bien ese cambio. Hay mucha gente seguidora de Chambao que va a estar ahí haga lo que haga, y eso se agradece porque te quita un peso de encima. Voy a intentar hacerlo con mucho cariño y estilo, así que mi deseo es que sea bien recibido.