Reconocidas por su talento y valía

Desde la institución pública se trabaja para afrontar esos problemas desde la Mesa de Igualdad, "donde no hay siglas ni ideologías, sino un objetivo común de todos los partidos: que hombres y mujeres disfruten de las mismas oportunidades y derechos", apuntó Bendodo. "Se lo debemos a nuestras mujeres, a nuestras madres y hermanas y sobre todo a nuestros hijos (…) no podemos permitir que crezcan en desigualdad". Con este objetivo, se premió la labor de muchas "mujeres modélicas", desde deportistas a abanderadas de la justicia social, pasando por empresarias, trabajadora sociales, una matrona y colectivos que trabajan cada día por la igualdad.

El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, fue el encargado de abrir el evento. "Si bien resultan indudables los avances en derechos y oportunidades conquistados los últimos años, también nos queda mucho camino por avanzar, mucho machismo por erradicar", señaló el diputado en relación a la violencia de género, "la cara más salvaje, intolerable y extrema de la desigualdad". El presidente se refirió también a los micromachismos, los estereotipos injustos, la brecha salarial que aún existe, las barreras y prejuicios a los que se enfrentan las mujeres en la vida cotidiana, en el trabajo y en el hogar. "Estas desigualdades no son un problema femenino, son un problema de toda la sociedad", señaló Bendodo. "Sin las mujeres de Málaga, la ciudad no sería lo que es", añadió.

El sonido del violín eléctrico de Ania captó la atención de todo el público. La interpretación de la canción Without you cautivó muchos oídos. La sala estaba llena sobre todo de mujeres, porque este acto se dirigía especialmente a ellas. Así al son de la melodía se inauguró ayer Reconocidas 2017 , un acto en el que una veintena de mujeres y entidades fueron premiadas por su labor en pro de la igualdad de género en la provincia.

Actividades y campañas por la igualdad de género

La Diputación dispone de un amplio programa de actividades con motivo del Día de la Mujer que recorrerá la provincia a lo largo de los próximos meses. Así, junto a este acto, la institución pública de Málaga llevará a cabo más de un centenar de actividades entre las que destacan un Foro Empresarial Femenino que se celebrará en la comarca de la Costal del Sol, dirigido a mujeres empresarias, directivas y profesionales de la provincia. También se celebrarán talleres como Por qué el 8 de marzo, con el lema consensuado por todas las Diputaciones Andaluzas: La historia con todas sus letras. Habrá también talleres de inteligencia emocional y de emprendimiento. Además, la Diputación colaborará en el VII Encuentro Andaluz de Mujeres Montañeras, y en una jornada médico-legal organizada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Málaga. La campaña Miradas Cómplices presentada a finales de año en la Diputación se traslada a los municipios a través de un vídeo 3D que expone diferentes situaciones reales de micromachismos, desigualdades que se dan en la vida cotidiana y familiar. Por otro lado, la campaña de la ONU He for She por la lucha en la igualdad de mujeres y niñas también llegará a los municipios de la provincia. He for She es un movimiento mundial que lideran ONU Mujeres y la actriz Emma Watson, y que busca el compromiso de niños y hombres en la consecución de la igualdad de género.