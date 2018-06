Relatos directos al corazón

Es difícil tener empatía en momentos tan trágicos, pensar en terceras personas cuando el dolor es puro desgarro, cuando las preguntas se mezclan con la rabia y la impotencia. Pero la donación de órganos "puede tener un efecto balsámico durante el duelo", como considera Remedios Romero, madre de Pablo Podadera. Hace catorce meses su hijo medió en una pelea para intentar disiparla y un mal golpe le arrancó la vida. No así la de aquellos a los que pudo proveer de segundas oportunidades gracias a su altruismo. Por eso, el concurso escolar de relatos para la promoción de donación de órganos y tejidos puesto en marcha por el Hospital Regional lleva su nombre. Ayer se hizo entrega de la placa y los regalos a los cuatro ganadores, dos en la categoría de Bachillerato y otros dos en la de Secundaria.

Más de un centenar de estudiantes de centros de toda la provincia han participado en la primera edición de este certamen. En la categoría de Bachillerato, el primer premio lo ha obtenido la alumna del IES Los Boliches Carlotta Lorca, con su obra La segunda oportunidad de la donación de órganos, que se sumerge en el proceso de aceptación de una familia ante la repentina desaparición de su hija, que decide donar y dar vida a personas que necesitaban de un trasplante de órganos. El segundo premio ha sido para Rafael Manzano, alumno del colegio Maristas con Una difícil decisión. "Me parece muy importante la donación de órganos pero aún hay un tabú, es complicado decirle a tu familia que quieres ser donante, sin embargo hay que expresarlo para que luego no tengan que tomar esa decisión por ti", apuntó el estudiante.

En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria, el primer premio ha sido para Andrés Guerrero, alumno de primero de ESO del colegio Ecos Attendis de Marbella. En El viaje de un corazón narra el recorrido que hace el corazón de un niño recién fallecido hasta ser trasplantado a una niña. "Investigué para realizar el cuento y leí que las células suelen tener memoria y de ahí que me imaginara que los sueños de él se pasaban a ella con su corazón, también empezó a gustarle el fútbol y las canicas, como a él", apunta el premiado de 12 años. El segundo galardón ha recaído en Andrés Cuenca, alumno del IES José Saramago, un relato basado en hechos reales titulado Una historia que jamás olvidaré en el que este alumno cuenta cómo vivió la familia la espera de un hígado para su padre y cómo éste le cambió la vida.

Domingo Daga, coordinador de la Sectorial Málaga de Transplantes, apuntó que el certamen lleva el nombre de Pablo Podadera porque "en un momento tan dramático, su madre tuvo la absoluta lucidez de decir sí a la donación y ofreció todo lo que pudiera dar Pablo para ayudar a otras personas a tener una segunda oportunidad, por lo que hemos pensado en Pablo como en el resumen de todo lo que hay detrás de un trasplante, valores como la generosidad, la solidaridad y el altruismo". Y eso que no es nada fácil para los seres queridos "ver más allá de la muerte y tener la capacidad de sobreponerse a un enorme golpe pensando en terceras personas", como destacó Daga. Pero sin ellos, sin los donantes, no se podrían realizar los miles de trasplantes anuales para todos aquellos que no tienen otra posibilidad de tratamiento.

Este premio, además, va dirigido a jóvenes y niños en edad escolar. "Una edad donde se está formando la personalidad y donde intentamos favorecer y potenciar esa reflexión y ese pensamiento sobre lo que hay detrás del mundo de la donación", detalló Daga y destacó el nivel "extraordinario" de los trabajos presentados. Cipriano Viña, director de Enfermería, agregó que "estos valores son los que hacen que este hospital sea referente en el ámbito de los transplantes" y apuntó que en 2017 se realizaron 216 trasplantes, 151 de riñón, 58 de hígado y siete de páncreas. Estos datos vienen consolidándose desde hace varios años. En 2016 el Hospital Regional de Málaga fue el que más trasplantes de riñón realizó en toda España. "En la actualidad, tras 21 ó 22 años de realización de trasplantes hepáticos, a penas nos quedan 15 pacientes en lista de espera, son datos muy buenos, a los que se le une la mejora de la realidad científico técnica de intervenciones y posteriores cuidados, la evolución y la calidad de vida de los pacientes", subrayó Cipriano Viña.

El reto continuo de esta unidad del Hospital Regional es la donación, el elemento que necesitan para seguir dando vida. Pero aseguran que la sociedad ya tiene hoy una alta conciencia de su importancia. De hecho, el trasplante de donante vivo no hubieran conseguido el incremento de sus valores -un 7% en los últimos seis años- de no ser por la solidaridad y la generosidad de los donantes y sus familias.