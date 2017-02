Revisión a los árbitros para ver los penaltis al Málaga

Ironizar con la supuesta mala visión de los árbitros y jueces de línea cuando no pitan un penalti al equipo del que se es aficionado es el pan nuestro de cada día. Históricamente se han hecho las típicas señales de gafas y se han lanzado todo tipo de improperios contra el colectivo arbitral, con las consiguientes tarjetas y expulsiones para los jugadores de campo y aguantar el chaparrón respecto a los espectadores. Una óptica malagueña llamada Los Tilos, ubicada en el paseo del mismo nombre en la capital, ha decidido dar un paso más y ha creado una campaña para ofrecer revisiones oculares a los árbitros. "No más fueras de juego, no más penaltis mal señalados. En óptica Los Tilos nos ofrecemos a revisar la visión y verás como lince", reza el cartel que sus empleados colgaron ayer en su escaparate.

La guasa es evidente, aunque subyace un mosqueo latente por las últimas actuaciones de los árbitros con el Málaga CF. La última, el domingo en Villarreal, donde el colegiado Vicandi Garrido se comió un penalti de libro al malaguista Charles y se inventó uno para el equipo local, lo que provocó que del 0-2 se pasara a un 1-1.

"Parece que los árbitros no ven muy bien, no es que vayan en contra del Málaga CF, sino que no tienen buena agudeza visual, aunque sí parece que para los demás equipos sí ven bien y nos toca siempre a nosotros", comentó sarcástico Miguel Ángel Romero, el gerente de la óptica. "Deben ser los reflejos de las camisetas azules y blancas lo que les desvía la visión", prosiguió de forma irónica. En esta óptica se ofrecen a hacerle una revisión ocular gratuita a los árbitros y los jueces de línea "sin ningún compromiso".

Romero explicó que la idea se les ocurrió ayer, tras el partido contra el Villarreal, porque "fue la gota que colmó el vaso". Ayer por la mañana decidieron lanzar la campaña y anunciarla en el escaparate del establecimiento. Pasadas las 17:00, el gerente de la óptica reconoció que aún no había ido ningún colegiado, pero no pierden la esperanza.

"Esto es una pincelada de humor", dijo Romero -que no es familia del Gato, el entrenador malaguista-, y afirmó que, aunque son ellos los que lo han iniciado, "es posible que alguna óptica más se anime a hacer esta campaña".

Romero fue socio del Málaga y ahora es aficionado. Sí sigue siendo socio, Carlos Guirado, uno de los empleados y su mosqueo era evidente. "Estamos un poco cansados del arbitraje y ya no solo contra el Madrid o el Barcelona sino que ya vale con cualquiera", denunció. "Nos tocó en la época de Champions y nos va a seguir tocando", dijo, aunque consideró que, pese a estos fallos, el equipo se salvará del descenso.

Romero señaló que el sector de las ópticas está remontando el vuelo tras la crisis, "más lento de lo que nosotros desearíamos pero poco a poco vamos levantando cabeza". El gerente, de broma, pidió a los árbitros que, ya que no pitan penaltis al Málaga, al menos echen una manita y apoyen a las ópticas mejorando su visión, que falta les hace.