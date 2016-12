Seda y oro para los Reyes de Oriente

Damasco, terciopelo, brocados, sedas, lentejuelas y pasamanería dorada y plateada. Intensos tonos morados, azules y rosas. Preciosas telas que las manos de la artista Sara Luque han convertido en los trajes que lucirán los Reyes Magos de Oriente el próximo 5 de enero para su llegada a la Alcazaba de Málaga y su posterior recorrido por las calles del centro de la ciudad. Ayer se presentaron en la Agrupación de Cofradías. Los representantes de sus majestades, Vanesa Martín, gerente de Onda Azul; José Carlos Garín, hermano mayor de La Salud; y Francisco Conejo, concejal del Ayuntamiento de Málaga, asistieron al acto convencidos en poder trasladar su ilusión a todos los niños. "Y el que tenga remordimientos porque no se ha portado todo lo bien que debiera, aún está a tiempo de enmendarse porque tomamos nota hasta el último segundo", dijeron ayer Gaspar y Baltasar.

Éste ha sido el segundo año consecutivo que se presentan los tres trajes de forma conjunta en la Agrupación de Cofradías. "Jesús Castellanos los diseñaba y Sara Luque los confeccionaba, tras la muerte de Jesús, Sara cogió el testigo", comentó Pablo Atencia, presidente de la Agrupación y anfitrión del acto. Al contar con la presencia de los representantes directos de los Magos, Atencia no quiso dejar pasar la oportunidad para desvelarles su carta. "No pedimos nada para nosotros, solo queremos un mundo más altruista y que se nos siga dando la oportunidad de continuar colaborando para que nuestra sociedad vaya a mejor", demandó Atencia.

La concejala Teresa Porras, además de admirar "el gran trabajo que Sara Luque hace todos los años", quiso destacar la "ilusión que van a transmitir" los Reyes el 5 de enero y el "precioso papel" que asumen a partir de ahora. También agradeció la colaboración de la Agrupación de Cofradías en la organización de la cabalgata. Al igual que Juan Cassá, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Consistorio. "Sin complejos os digo que las cofradías hacéis un trabajo extraordinario durante todo el año y desde nuestro partido lo valoramos muchísimo", apuntó y añadió que se van a poner en marcha 14 supermercados sociales el próximo año. "Gracias por vuestra colaboración con la sociedad, porque sin esta ayuda muchos malagueños lo pasarían aún peor", señaló.

Luego le tocó el turno al Rey Melchor, cuya representante este año es Vanesa Martín, gerente de Onda Azul. "A todo el equipo nos ha llenado de felicidad e ilusión poder participar en la cabalgata, no nos podían haber hecho mejor regalo", dijo y recordó lo necesario de dar ese aliento, ese empuje "que te recuerda quién eres y cuánto vales". También expresó un deseo. "Que todo el año podamos ser reyes en las vidas de las personas que nos rodean".

El Rey Gaspar, encarnado por José Carlos Garín, mostró el gran entusiasmo que le había deparado este "enorme regalo que me han hecho a mí y a mi familia, es un regalo para toda la casa" y reconoció que "era algo muy deseado". "Siempre he tenido envidia sana, si es que la envidia puede ser sana, de mis predecesores", reconoció y quiso dejar constancia que "creo tanto en los Reyes Magos y en lo que significan estas fiestas que no me va a costar nada meterme en el papel, supone una ilusión tremenda, supone reforzar toda mi tradición en estas fechas tan entrañables, espero ser un digno rey".

El Rey Baltasar, por boca de su representante, Francisco Conejo, anunció que "llegaremos cargados de regalos para repartir por todos los rincones de Málaga, no sólo para los más pequeños, también para los mayores". Pero ahí no quedará todo. Con su magia también intentarán "hacer una ciudad más igual y feliz, para que nadie lo pase mal ese día ni los 364 restantes".

Con la presentación de las telas que vestirán sus majestades y los pajes que los acompañarán en las carrozas se inicia la cuenta atrás para el día más mágico del año. Aún es tiempo de pedir deseos.