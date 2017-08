Sobrevivir a las vacaciones sin llegar a la ruptura

La llegada del verano aumenta el tiempo compartido con la pareja y, a veces, eso provoca situaciones de conflicto. En este sentido, para muchos las vacaciones se tornan en una pesadilla. Sin embargo, hay una serie de pautas y consejos con los que se puede sobrevivir a las vacaciones y llegar a septiembre en el momento más álgido de la relación.

En primer lugar, es importante dedicarle el tiempo adecuado a la pareja. En vacaciones se tienen muchos planes y algunos de ellos se realizan por separado. Por supuesto, es bueno que cada uno invierta su tiempo en sus propias aficiones, pero hay que recordar se está conviviendo con otra persona. Por eso es recomendable establecer un día de amor dedicado exclusivamente a la pareja. Ese encuentro, como no podría ser de otra manera, debe ser especial y salirse de la rutina.

Otra de las recomendaciones es no buscar relaciones sexuales finalistas, sino aquellas en las que ambos miembros de la pareja se sientan satisfechos. Además, hay que desterrar la idea de que el sexo cuanto más se practica es mejor. No importa tanto la cantidad como la calidad. Que las relaciones sean placenteras tanto para ti como para tu pareja es lo importante.

Otra cuestión a la que no debe reducirse la relación es a no planificar actividades para tener mayor garantía de éxito. Dejarlo todo al azar sólo sale bien en las películas y no gozar de la espontaneidad idílica de las cintas cinematográficas puede llegar a frustrar. Asimismo, es importante no olvidar que no se pueden tener planes divertidos a cada minuto del tiempo que duren las vacaciones. Eso resulta agotador para los dos y genera discusiones por el cansancio acumulado.

Por último, hay que evitar el uso prolongado del teléfono móvil lo máximo posible, ya que sólo así desconectaremos de nuestra rutina diaria, y podremos sentir que estamos realmente de vacaciones.